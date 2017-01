Werke von Johannes Friedrich Luxem in Ahrweiler

Vernissage in der Synagoge: (von links) Eva-Maria Kreuter, Ulrike und Wolfgang Luxem sowie Björn Göppl.

23.01.2017 AHRWEILER. Die Are-Gilde würdigt mit Ausstellung und Lesung ihr verstorbenes Ehrenmitglied Johannes Friedrich Luxem. Der Künstler und Schriftsteller ist bekannt für farbstarke, unmittelbar ansprechende Werke.

Denen, die Johannes Friedrich Luxem kannten, wurde er wieder wach. Die, die ihn nicht kannten, lernten ihn oder wenigstens seine Kunst kennen und bedauerten vielleicht, dass sie ihn nie erlebt hatten bei der Ausstellung mit Vortrag und Lesung der Are-Gilde in der ehemaligen Ahrweiler Synagoge. Malerei und Prosa des 1924 in Satzvey geborenen und vor fünf Jahren im Ahrtal verstorbenen Künstlers, Lehrers, Rektors, Schulrats und Regierungsdirektors, der seit 1975 in Ramersbach lebte, standen im Fokus. Luxem war Vorstandsmitglied, Vizepräsident und Ehrenmitglied der Are-Gilde.

Deren Präsidentin Eva-Maria Kreuter begrüßte nicht nur zahlreiche Zuhörer vor vollen Stuhlreihen, sondern neben Luxems Tochter Ulrike auch als Akteur seinen Sohn Wolfgang, der eigens aus Südfrankreich angereist war, und seinen Verleger und Herausgeber Björn Göppl als Redner.

Die Are-Gilde wolle gerade im Jahr ihres 75-jährigen Bestehens mit der Gedächtnisausstellung ihre Hochachtung vor Luxem als Künstlerpersönlichkeit zum Ausdruck bringen, sagte Kreuter und konstatierte: „Ich sehe es als eine Art Spurensuche an, auf die wir uns auf dieser Vernissage einlassen. Spurensuche nach einem Menschen, der die Eifel und ihre Eigenheit liebte, der fasziniert war von dem Reichtum der Natur und den Menschen, der das Reisen liebte und Tradition und Kultur schätzte.“

Stilisierte Gesichter hinter Stacheldraht

Göppl verband seinen ausführlichen Blick auf das bildnerische und schriftstellerische Werk Luxems mit einem Blick auf die Persönlichkeit Luxems: „Hierzulande war und ist er einer der bekanntesten bildenden Künstler“. Die Besucher der drei Tage währenden Ausstellung sahen eine Auswahl von rund 25 aus einem Fundus von mehr als 1.000 Gemälden: farbstarke, unmittelbar ansprechende Werke, die etwa stilisierte Gesichter hinter Stacheldraht zeigten oder Gestalten, die die Arme wie zum ersehnten Entkommen emporstrecken, aber auch unverkennbar Eifellandschaften mit der Burg Olbrück im Zentrum oder Ansichten von Ahrweiler und anderen Orten in der Region.

Göppl ging vor dieser Kulisse auf Techniken, Themen und Motive Luxems ein und zeichnete ein Bild eines vielfältigen Künstlers und vielseitig begabten Menschen, der bodenständig und kosmopolitisch, traditionell und modern gewesen sei, Grenzen überschritt, der Freiheit einen hohen Stellenwert beimaß und einen Hang zu Ferne und Weite gehabt habe.

„Nie war er im engeren Sinne nie Eifelmaler und ebenso wenig lässt sich sein künstlerisches Wirken auf den Heimatraum beschränken“, sagte er, obwohl Luxem die Eifel als Landschaft und Motiv unzählige Male gewählt hatte.

Bewegend waren die Lesungen aus Luxems schriftstellerischem Werk, speziell als Wolfgang Luxem Texte seines Vaters vortrug, der auch seine Erfahrungen als Inhaftierter im Sinziger Gefangenenlager nach dem Zweiten Weltkrieg verarbeitet hatte.

Die Qualen des Hungers

„Hunger. Schwer zu beschreiben sind sie: die Qualen des Hungers. Sie begannen nach wenigen Tagen“, hieß es da, gefolgt von der Beschreibung des verzehrenden Verlangens nach Essen, nach einer dünnen Scheibe Weißbrot, drei Keksen und einem Löffelchen Tomatenmark und der Frage danach: „Wer hat Anrecht auf die Krümel?“

Auch beim Verlesen einer „Botschaft“ seines Vaters und der Geschichte über einen Eifler Schneider und dessen Flugapparat hingen die Zuhörer an Wolfgang Luxems Lippen und betrachteten schließlich die ausgestellten Bilder noch einmal mit anderen Augen. (Andrea Simons)