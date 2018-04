Schwere Verletzungen

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein 67-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch in einer Grube in Bad Neuenahr-Ahrweiler verschüttet worden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.04.2018

Bei einem Arbeitsunfall in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Mittwochvormittag ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Der 67 Jahre alte Mann arbeitete gegen 11 Uhr in einer etwa zwei Meter tiefen Baugrube, als Gestein und Erdreich den Arbeiter unter sich begruben.

Der Polizei zufolge arbeitete der Mann im Neubaugebiet Willi-Söller-Straße im Stadtteil Heppingen an einem Kabelanschluss, als sich aus dem neben der Grube befindlichen Erdaushub das Material löste und in die Grube rutschte.

Ein Kollege konnte den Verschütteten sofort aus der Grube retten. Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer notärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen.

Neben Rettungsdienst und Notarzt waren ein Löschzug der Feuerwehr Bad Neuenahr sowie die Polizei im Einsatz.