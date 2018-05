Hattrick für Ahrweiler

AHRWEILER. Die Ahrweiler Burgundia Annika Schooß wird Ahrweinkönigin. Somit holt Ahrweiler das Triple: Zum dritten Mal geht der Titel der Ahrweinkönigin an die Majestät der Rotweinmetropole. Die Proklamation der 26-Jährigen löste am Freitagabend auf dem Ahrweiler Marktplatz großen Jubel aus.

Eine Sensation für die Rotweinmetropole Ahrweiler: Zum dritten Mal in Folge wurde die Ahrweiler Burgundia Ahrweinkönigin. Nach Theresa Ulrich und Irena Schmitz gelang am Freitag Annika Schooß (26) der Hattrick, der bei der Proklamation gegen 20.30 Uhr Begeisterung auf dem Marktplatz auslöste. Die Proklamation durch Peter Kriechel, Vorsitzender des Ahrwein e.V. und zugleich Cousin von Königin-Mutter Rosel, rief bei den Ahrweiler Fans Jubel hervor.

Es war ein eindeutiges Votum der 37-köpfigen Wahlkommission. Elf Juroren hatten mit 13 Fragen den Ortsweinköniginnen von Heimersheim bis Altenahr, die übrigens alle gewillt waren, auch an der Wahl der Deutschen Weinkönigin 2019 teilzunehmen, in einer Fachbefragung im Hotel Rodderhof auf den Zahn gefühlt. Schooß, Lehramtsanwärterin an der Grundschule Westum, wirkte ernsthaft und ruhig, überlegte wohl bei jeder Frage und traf mit ihren Antworten voll ins Schwarze.

Das einzige unbeschriebene Blatt war da jenes, das sie gegen ihr mit einem 2015er Roten vom Weingut Paul Schumacher gefülltes Weinglas hielt und ihn aufgrund von Holzton und hoher Viskosität treffsicher als Frühburgunder bezeichnete.

Zuvor hatte Annika Schooß, die sich trotz Aufenthalten in Australien und Kanada als im Ahrtal tief verwurzelt bezeichnete, mit Fotos dokumentiert, dass ihr das Amt der Königin im Blut liegt: Schon Mutter Rosel aus dem Hause Kriechel war Burgundia, die Oma väterlicherseits auch. „Also habe ich das Amt in dritter Generation inne“, so die neue Ahrweinkönigin. Auch mit der erstmals auf Englisch gestellten Frage nach den „important grape varieties of the Ahr valley“ – Pinot Noir, Pinot Madeleine oder Pinot Blanc – hatte sie kein Problem.

Krönung eröffnet Pfingstweinmarkt

Überhaupt waren die Ortsweinköniginnen durch Alexander Kohnen und Sarah Zörb vom International Wine Institut bestens vorbereitet – egal, ob es die Frage nach der Erzeugerabfüllung, dem Unterschied zwischen Beeren- und Trockenbeerenauslese, neuen Vermarktungsstrategien oder der bestmöglichen Präsentation der Winzer bei der Landesgartenschau 2022 in der Kreisstadt war. Nur der Wechsel der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Julia Klöckner im März von Mainz nach Berlin als neue Bundeslandwirtschaftsministerin, die auch für Weinbau zuständig ist, war an einigen vorbeigegangen. „Andrea Nahles“ war da leider die falsche Antwort.

Irena Schmitz, die ihre Abschiedsrede hielt, nachdem sie alle Kandidatinnen auf der Bühne dem gespannt wartendem Publikum vorgestellt hatte, strahlte, als sie ihrer Nachfolgerin aus ihrer Heimatstadt die Krone aufsetzen konnte. Glücklich in den Armen lagen sich aber nicht nur die Familie um Vater Thomas Schooß, sondern auch Ahrweilers Ortsvorsteher Peter Diewald mit Steffi Koll-Bensberg, Vorsitzende des Arbeitskreises Ahrweiler. Denn ihnen obliegt es nun, bis Pfingstmontag den großen Empfang für Annika Schooß, der ab 18 Uhr im Weingut Kriechel stattfinden wird und bei dem die Ahrwinzer und Vereine gratulieren wollen, zu organisieren. „Darin haben wir ja langsam Übung“, blieb Koll-Bensberg gelassen.

Nach einer langen Reihe von Gratulanten, darunter Bürgermeister Guido Orthen und Kreisbeigeordneter Horst Gies sowie die Sponsoren Dieter Zimmermann von der Kreissparkasse und Thomas Theisen von der Volksbank, ergriff die neue Ahrweinkönigin das Wort. „Den Tag muss ich erst einmal verdauen, denn heute morgen wollte ich gar nicht hin zur Befragung“, stand ihr die Überraschung ins Gesicht geschrieben.

Mit der Krönung ist der Pfingstweinmarkt offiziell eröffnet. Mehr als 150 Weine können bis Montag an den Ständen verkostet werden. Höhepunkt ist am Sonntagabend um 22.30 Uhr das Feuerwerk, das über der Altstadt abgeschossen wird. Am Montag steht die neue Majestät ab 14 Uhr für Fragen und Autogrammwünsche nebst Fotos zur Verfügung.