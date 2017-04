Einzelhandel hatte nach Bad Neuenahr eingeladen

Rund ums Ei lautete das Motto der Einzelhändler in Bad Neuenahr und in Ahrweiler.

KREISSTADT. In Ahrweiler und Bad Neuenahr drehte sich alles „rund ums Ei“. Parkplätze waren schnell Mangelware.

Von Thomas Weber, 10.04.2017

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres war ein Volltreffer für Handel und Gastronomie in der Kreisstadt. Das auf einen Tag beschränke Händlerfest „Rund ums Ei“ bescherte der Stadt schon gestern schon um die Mittagszeit Tausende von Besuchern. Als am bislang wärmsten und schönsten Tag des Jahres am Mittag die Geschäfte ihre Türen öffneten, war längst kein freier Parkplatz mehr zu bekommen.

Wer nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreiste, musste lange suchen. Dann aber galt es, die vielen Angebote in den Innenstädten von Ahrweiler und Bad Neuenahr, sowie im Mittelzentrum zu nutzen. Das taten die überwiegend aus dem nahen Nordrhein-Westfalen und aus allen Teilen des Kreises Ahrweiler gekommenen Menschenmassen gerne. Schnell belagert waren die Sitzplätze in der Außengastronomie, vor allem, wenn die Terrasse in der Sonne lag.

Der erste Spargel lockte in die Restaurants, an den Eisdielen bildeten sich lange Schlangen. Die Einzelhändler hatten sich auch diesem Mal wieder einiges einfallen lassen. Da gab es Rabattaktionen oder Gewinnspiele, Vorführungen und Mitmachaktionen lockten die Menschen an. Die Fußgängerzonen quollen förmlich über und erinnerten an die großen Metropolen zur Weihnachtszeit. Seitens der Werbegemeinschaften wurden durch nette Osterhasen rund 10 000 bunte Ostereier an die Gäste verschenkt. Bad Neuenahr-Ahrweiler bewies, dass es nicht umsonst den Titel „Qualitätsstadt“ tragen darf.

Dichtes Gedränge herrschte aber auch im Helmut-Gies-Bürgerzentrum, bei einer E-Bike-Messe wurden Hunderte von Fahrrädern mit Elektromotor präsentiert. Testen ging natürlich auch, sofern man sich durch die Menschenmassen bewegen konnte. Auf dem Marktplatz hatte bereits am Samstag der Ostermarkt geöffnet. Dort gab es Leckereien, wie Schokoladen, Nuss-Artikel, Allgäuer Käse oder Obst und Obstsäfte, aber auch Liköre, Crepes und natürlich Wein.

An den Ständen wurden Öle, Dekoartikel, Gewürze oder Schmuck angeboten. Mittendrin drehte sich ein Karussell für die Kinder. Wer jeden der drei Einkaufsbereiche besuchen wollte, konnte sich mit kostenlosen Shuttlebussen durch die Stadt fahren lassen und musste nicht die Parkplatzsuche neu starten. Dazu bekam das kleine Touristenbähnchen den Ansturm ebenfalls kaum bewältigt.

„Das ist einfach klasse, was hier im alten Ahrweiler und dazu im mondänen Bad Neuenahr auf die Beine gestellt wird, wir kommen immer wieder und gerne an die Ahr“, freute sich ein älteres Ehepaar auf dem bergischen Land über die vielen Aktivitäten und ließ sich dazu ein Glas Rotwein auf dem Ahrweiler Markt schmecken.