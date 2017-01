Eiszeit auf der Ahr

Eis auf der Ahr am Jugendgästehaus in Nahr.

10.01.2017 Ahrweiler. Heiß war wohl damals nur der Glühwein. Aber die dicke Eisschicht, die den Fluss das letzte Mal in den 1980er Jahren begehbar machte, lockte nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen zum gemeinsamen Vergnügen ein.

An den Kribben, die seit Jahrhunderten die Fließgeschwindigkeit des Flusses bremsen, hat sich an den Neujahrstagen auf der ruhigen Wasserfläche Eis gebildet. Diesmal war die gefrorene Decke aber zu dünn, um sie zu betreten.

Zum letzten Mal vollständig und stabil zugefroren war die Ahr zwischen der Quelle in Blankenheim und der 90 Flusskilometer entfernten Mündung in den Rhein bei Kripp in den 1980er Jahren. Damals war die Eisdecke so dick, dass es auf der großen Fläche an der Ahrweiler Leywoog sogar Glühweinstände und einen Wettbewerb im Eisstockschießen gab.

Eine Erinnerung, die GA-Leser Hermann-Josef Klaes gerne teilt. Er stöberte für uns in alten Fotokartons und fand das Bild des zugefrorenen Ahrabschnitt Leywoog unterhalb des Klosters Calvarienberg aus den 1980er Jahren.

Die spontane Veranstaltung mit Glühwein und Eisstockschießen ging damals auf das Konto einer Stammtischtruppe um Wilfried Menzen. Selbst dem Lieferkombi samt Anhänger hielt das Eis damals stand. Mit den Einnahmen der Aktion, die sich über ein ganzes Wochenende erstreckte, wurden seinerzeit Ahrweiler Vereine unterstützt. Und nicht nur Einheimische bewegten sich auf dem Eis. Es gab eine Art Eiswander-Tourismus auf der gesamten Ahr.

Die Probleme fingen erst an, als es taute. Da mussten unter anderem bei Walporzheim ganze Eisflächen von einem Experten der damaligen Katastrophenschutzschule des Bundes gesprengt werden, um den Abfluss der Ahr zu ermöglichen und Hochwasser zu vermeiden.

Aktuell hat der Winter den Kreis Ahrweiler weiß gepudert. Der Wintersport in den Höhenlagen sowie auf der Hohen Acht ist jedoch "nicht möglich", meldete die Wintersport-Info der Gemeinde Kaltenborn. (ga)