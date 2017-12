Drei Großveranstaltungen zum Jubiläum

AHRWEILER. 1125 Jahre sind vergangen, seit „Arwilre“ erstmals in einem Güterverzeichnis der Abtei Prüm erwähnt wurde. Deswegen ist 2018 für Ahrweiler ein Festjahr. Zum Jubiläum sind drei Großveranstaltungen geplant.

Die Prümer Mönche hatten in „Arwilre“ große Besitztümer. In Rede steht in späteren Jahren ein Ort mit zehn Klosterhöfen und zehn Adelshöfen. Bis 1100 gehörte Ahrweiler zum Ahrgau. Von 1100 bis 1246 wurde die Landeshoheit von den Grafen Are ausgeübt; von diesen ging sie 1246 über an die Grafen von Hochstaden des Erzstiftes Köln, die bis 1794 Landesherren blieben, auch wenn die Erzbischöfe zuletzt in Bonn residierten.

Erzbischof Konrad von Are-Hochstaden, der Ahrweiler 1248 die Stadtrechte bestätigte, bestimmte die Stadt zusammen mit Bonn, Neuss und Andernach zur Mithauptstadt von Kur-Köln. Entsprechend dieser politischen und strategischen Bedeutung ließ der Landesherr Ahrweiler mit einer Befestigungsanlage versehen. Wallgraben, Stadtmauer, Tore und Türme aus dem 13. Jahrhundert sind noch heute fast vollständig erhalten. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 1633, 1642 und 1646 belagert, geplündert und gebrandschatzt, im dritten französischen Raubkrieg am 1. Mai 1689 bis auf zehn Häuser völlig zerstört.

Von 1794 bis 1814 stand Ahrweiler unter französischer Herrschaft, der die Zugehörigkeit zu Preußen von 1815 bis 1945 folgte. Die letzten Angriffe musste Ahrweiler 1944 und 1945 über sich ergehen lassen. Der Bombenkrieg legte den südlichen Teil der Altstadt samt Ahrtor und Wehrgang völlig in Trümmer. Aber auch diesmal sorgten Stadt und Bürgerschaft für den Wiederaufbau. Mit Weitblick: Denn Bürgerneister Christian Ulrich verkündete: „Wer wieder Fachwerk baut, bekommt das Holz aus dem Stadtwald.“ Auch das Ahrtor samt Wehrgang wurde wieder errichtet und ist heute Blickfang für Zehntausende von Touristen jährlich. Seit 1969 ist Ahrweiler Teil der Gesamtstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die 2019 ihr Goldjubiläum feiert.

Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz

Doch zunächst will Ahrweiler sich 2018 selbst feiern. Dafür hat sich ein Team gebildet, das gleich für eine Reihe von Jubiläumsveranstaltungen verantwortlich zeichnet. Diesem gehören, neben Ortsvorsteher Peter Diewald, Willi Busch, Heike Wernz-Kaiser, Monika Busch, Ingrid Derra, Erich Felten, Heiner Fuhs, Volker Fuhs, Werner Jahr, Dominik Klein, Bärbel Tumbrink und Udo Willerscheid an.

Den Startschuss bildet ein Festabend unter dem Motto „Für Oos“ am Samstag, 21. April. Nach einem ökumenischen Festgottesdienst in Sankt Laurentius (18 Uhr) folgt ein Festabend im Helmut-Gies-Bürgerzentrum am Marktplatz. „Landrat und Bürgermeister werden gratulieren, das soll es aber auch an offiziellen Reden gewesen sein“, sagt Peter Diewald, der den Abend moderieren wird. Denn die Bürger sollen sich und ihre Stadt in lockerer Atmosphäre feiern, Humoriges, Musik, Essen, Trinken und Foto-Präsentation des Heimatvereins inklusive. Und das ohne Eintritt. Nach Karneval werden Platzreservierungen für Vereine, Gesellschaften, Private, Freunde und Gäste angeboten. Die Reservierungsgebühr von fünf Euro gibt es als Verzehrbon bei der Veranstaltung zurück.

Ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz ist am Donnerstag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr auf dem Ahrweiler Marktplatz der zweite Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Das Vorprogramm gestaltet bereits ab 18.30 Uhr das Tambourcorps der Ahrweiler Bürgerschützen. „Der Eintritt ist frei, allerdings wird um Spenden gebeten, zum einen für die Außenrenovierung von Sankt Laurentius und des Weiteren zugunsten der Schulstiftungen des Klosters Calvarienberg“, sagt Willi Busch, der die Fäden für die Veranstaltung in der Hand hat. Er baut dabei auf die Unterstützung des Rotary Clubs und der Bürgerschützen.

Drittes Jubiläumsfest im Reigen ist die „Ahrweiler Kulturnacht“ am Samstag, 15. September, unter Federführung von Heike Wernz-Kaiser. Dabei soll die „Nacht“ bereits am Nachmittag auf vielen Plätzen der Altstadt starten und mit unterschiedlichen Aktionen heimischer Künstler bis in den späten Abend gehen.

„Die Ahrweiler Museen werden sich beteiligen“, sagt Wernz-Kaiser. „Musikalisch wird der Tag bis in die Nacht mit Bands, Kapellen und Chören unterstützt. Besondere Stadtführungen, Nachtwanderungen, Stolpersteinführungen und Taschenlampen-Spaziergänge sind im Programm.“ Filmdokumentationen, Informationen zur Weinkultur, historische Filme und die Plattakademie werden angeboten, die Huten öffnen ihre alten Backhäuser. In Sankt Laurentius wird es zudem Kirchenführungen zur Orgel und zum „Dingeln“ geben. „Ein buntes Angebot von vielen für viele, um das sonst so geschäftige Ahrweiler einmal wieder von seiner künstlerischen und anspruchsvollen Seite zu zeigen“, findet Wernz-Kaiser.