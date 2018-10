Artenvielfalt im Kreis

In den kommenden Wochen wird es zu allen Fördermöglichkeiten Informationsveranstaltungen geben. Landwirte und Winzer können sich am Mittwoch, 21. November, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung informieren. Für Vereine und Ortsgemeinden gibt es eine entsprechende Veranstaltung am Mittwoch, 9. Januar, 18 Uhr im Are-Gymnasium Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mehr zum Projekt unter www.kreis-ahrweiler.de/artenreiche-wiese