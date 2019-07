Thomas Ley aus Dernau schlägt per Seilzug eine der Glocken im Turm von Sankt Laurentius in Ahrweiler an.

AHRWEILER. Dingelgruppen der Region ließen die Glocken von Sankt Laurentius in Ahrweiler erklingen. Bei tropischen Temperaturen hieß es für die Musiker zunächst fast 100 Stufen und zwei lange Leitern hinauf in den Kirchturm hinter sich zu bringen.

Von Sebastian Kirschner, 02.07.2019

Anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Sankt-Laurentius-Kirche in Ahrweiler gab es ein Klangerlebnis der besonderen Art rund um das Gotteshaus. Die Dingelgruppe Sankt Laurentius ließ die Glocken auf traditionelle Weise rein per Hand, ganz ohne Elektronik, erklingen. Zum feierlichen Anlass erklangen jedoch nicht nur Ahrweiler Melodien, sondern auch weitere Klänge aus der Region. Das Publikum auf dem Marktplatz lauschte aufmerksam den Rhythmen und Melodien, welche mit geringstem Tonumfang auskommen. Zum Schluss gab es begeisterten Applaus.

Bei tropischen Temperaturen hieß es für die Musiker zunächst fast 100 Stufen und zwei lange Leitern hinauf in den Kirchturm hinter sich zu bringen. Behände wurden die Klöppel der Glocken von St. Laurentius, die auf Namen wie „Sebastianus“, „Josef“ und „Maria“ hören, mit Seilen verbunden, sodass sie möglichst bequem von einem Ort aus gespielt werden können.

Den Anfang des Konzerts machte Brigitte Dickten-Struck, die seit 2012 an der alt-katholischen Namen-Jesu-Kirche in Bonn die Glocken schlägt. Ihr Metier ist die Improvisation und so bot sich den Zuhörern ein wechselvolles Spiel zwischen vier Glocken, die klanglich einmal näher, einmal weiter weg rückten. Zwischen Wiederholungen und abwechselnden Rhythmen entspann sich die ganze Welt, in der die Glocken von St. Laurentius erklingen.

Die Dingelgruppe aus Dernau um die beiden Meister Walter und Peter Trarbach zog nicht nur mit den Händen an Seilen, sondern setzte auch die Füße ein, um die Melodie mit einer tieferen Glocke zu erden. Rhythmische Grundlage ist dabei der humoristische Vers „Ding – Dinge – Dang. Ming Frau oss krank. Wat fehlt ihr dann? E Schöppsche Wing – Dat kann net senn!“ Zahlreiche Triller lockerten den Vortrag auf und gegen Ende verschmolzen die Klänge immer stärker miteinander.

In Lantershofen wird traditionell zu Fronleichnam gedingelt und so gibt die Prozessionsroute den Reim vor, den Erich Althammer auf die Glocke brachte: „Von Lantesche nach Karweiler – von Karweiler nach Lantesche“. Dies bewerkstelligte er jedoch nicht mit den Klöppeln von innen, sondern mit einem Hammer, mit dem er eine Glocke an unterschiedlichen Punkten anschlug.

So entwickelte sich ein metallischer Klang, der für die Zuhörer auf dem Markplatz wie aus weiter Ferne durch die heiße Luft hernieder schwebte. Andreas Bergmann aus Walporzheim beschloss den Reigen der Gäste. In den wiederkehrenden Wechselrhythmus mischten sich Passagen, die mehr Einzelglocken in den Mittelpunkt stellten und neue Zusammenklänge zu Gehör brachten. Die zehnköpfige Gruppe aus Ahrweiler, im Alter von 33 bis 73 Jahren, spielte Anfänge bekannter Kirchenlieder.

Die unterschiedliche musikalische Höhe der Glocken bescherte „Nun danket alle Gott“ einen Echo-Effekt. Das „Salve Regina“ schob sich herauf und herunter. „Das Grab ist leer“ in zwei Oktaven machte den Eindruck, als ob es aus allen Ecken des Platzes herkommen würde. Augenzwinkernd sorgte „Stille Nacht“ für einen kurzen Abkühl-Moment bei über 30 Grad. Gregorianisch traditionell schloss der Vortrag: „Te Deum“. Beifall gab es von den Kollegen im Turm, aber auch von den Besuchern auf dem Marktplatz.