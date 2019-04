Auf 2000 Höhenmetern

AHRWEILER. 42,195 Kilometer in einer Höhe von 2000 Metern am Mount Kenya: Das hat sich der Ahrweiler Dechant Jörg Meyrer vorgenommen. Er geht beim "Muskathlon" in Kenia für die gute Sache an den Start.

Von Thomas Weber, 02.04.2019

Im vergangenen Jahr begab sich Dechant Jörg Meyrer auf eine recht ungewöhnliche Sport- und Benefizreise. Damals ging es nach Tansania an den Fuß des höchsten Berg Afrikas, des Kilimandscharo, wo sogenannte Muskathlon-Läufe stattfanden.

Dahinter steckt mehr als eine reine Sport- und Tourismusveranstaltung. Muskathlons werden dort angeboten, wo Hilfe benötigt wird. Benefizveranstaltungen, die nicht vor der Haustüre in Europa stattfinden, sondern dort, wo die Hilfe auch direkt umgesetzt wird.

Meyrer musste nicht lange überlegen, als im vergangenen Herbst die Ausschreibung für Muskathlon-Läufe 2019 in Kenia im Briefkasten lag. Seither wird intensiv trainiert, denn der sportliche Pastor hat sich für den Marathon angemeldet. 42,195 Kilometer in einer Höhe von 2000 Metern am Mount Kenya. Natürlich gibt es ein sportliches Ziel für ihn: Fünf Stunden wären ein Traum, unter sechs Stunden ist in Ordnung.

Initiative verbindet Sport und Geist

Am „Ankommen“ gibt es wenig Zweifel. „38 Kilometer bin ich in einem Trainingslauf schon am Stück gelaufen“, berichtet der Dechant und betont zur sportlichen Motivation: „Weil das Motto dieses Laufes lautet: 'Dein extremer Einsatz gegen extreme Armut‘ hab ich mir die 42 Kilometer vorgenommen. Das wird dann mein erster und vermutlicher auch einziger Marathon.“

Hinter den Events steht die internationale, in den Niederlanden gegründete christliche Männerbewegung „Der vierte Musketier“, Ziel ist es, körperliche Erfahrung mit geistlichen Inhalten zu verknüpfen. Dies geschieht im Kern durch sogenannte Charakterwochenenden und besagte Muskathlons mit Läufen über verschiedene Streckenlängen, ein Wanderevent oder eine Mountainbike-Fahrt.

Alle Teilnehmer verpflichten sich zunächst aber, im Vorfeld eine bedeutende Summe an Spenden für den weltweiten Kampf gegen Ungerechtigkeit zu sammeln. Die Spenden kommen der Arbeit drei ganz verschiedener Organisationen zugute: Compassion, Open Doors und A 21. Sie setzen sich ein, um Kinder aus Armut zu befreien, Frauen und Mädchen aus Sexsklaverei zu befreien und diejenigen zu unterstützen, die wegen ihrens Glaubens verfolgt werden. Jeder Läufer, Walker und Biker hat sich vorgenommen, 10.000 Euro nach Kenia mitzubringen.

Marathon nur zweitrangig

Für Jörg Meyrer und 48 andere Sportlerinnen und Sportler beginnt das „Abenteuer Kenia“ am 10. Mai mit dem Flug in das ostafrikanische Land. Die Tour dauert vor Ort eine Woche, mit dem Muskathlon am 16. Mai als Höhepunkt. Aber es geht in Kenia nur in zweiter Linie um den Sport. Die Teilnehmer werden in Kenia verschiedene Projekte besuchen, die Compassion unterstützt. Meyrer geht noch weiter: „Ich habe auch ein Patenkind in Kenia, den achtjährigen Emmanuel Akai, den ich zu Hause bei seiner Familie besuchen werde.“ Auf diese Begegnung freut er sich ganz besonders.

Für die Veranstalter ist derweil das Spendenbarometer von extremer Wichtigkeit, das Gros der Gelder wird für den Kampf gegen Ungerechtigkeit verwendet, fünf Prozent der Summe werden für den Lauf ausgegeben. Seine Reisekosten muss Dechant Meyrer natürlich selber tragen. Aktuell stehen 3350 Euro auf Meyrers Spendenkonto.

Zusammen haben die 49 Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz schon mehr als 200.000 Euro gesammelt. Öffentlich wolle er aber nicht sammeln gehen, so Meyrer, weil in der Pfarrei ja seit Jahren Hilfsprojekte in Bolivien und Burkina Faso unterstützt würden. Überhaupt ist es eine reine Privatreise des Pastors, „aber so was geht wohl doch nicht, wenn man hier in der Stadt Pfarrer ist“, so Meyrer augenzwinkernd.