AHRWEILER. Udo Groß löst Hans-Georg Klein als Vize der Aloisius-Jugend ab. Die Schützengesellschaft hat 481 Mitglieder. Die Schützen verzeichneten einen Jahresüberschuss von 2000 Euro.

Von Thomas Weber, 09.04.2018

Im Jahr 1988 wurde Hans-Georg Klein zum Vorsitzenden der Ahrweiler Aloisius-Jugend bestimmt. Das Amt war seinerzeit dem Leiter der Ahrweiler Aloisius-Grundschule vorbehalten. Hans- Georg Klein wurde zur prägenden Gestalt der jüngsten Ahrweiler Schützengesellschaft. Drei Jahrzehnte stand er als Vorsitzender oder Vize an der Spitze der jüngsten Ahrweiler Schützengesellschaft von 1813.

Jetzt trat Klein bei der Hauptversammlung nicht mehr an. „Ein Dankesgeschenk hab' ich aber nicht dabei“, sagte Vorsitzender Peter Terporten. Die Würdigung werde vor größerem Publikum geschehen, so Terporten. Denn lediglich 20 der aktuell 481 Mitglieder waren zur Versammlung gekommen. Geschäftsführer Rolf Groß und Chronist Peter Ropertz blickten auf das Jahr zurück mit Schützenfest, Aloisiusfest und der Verabschiedung der Ursulinen aus dem Kloster Calvarienberg.

Die Schwestern waren der Aloisius-Jugend immer besonders herzlich zugetan, im Klosterhof führten die Jungs zum Dank bei ihrem Schützenfest die Parade auf. Das wird möglicherweise auch in diesem Jahr der Fall sein, hat sich doch baulich am Klostergebäude und dem Innenhof noch nichts getan. „Möglicherweise kommen dazu sogar die Ursulinen nochmals aus Trier angereist“, sagte Terporten. Ausweichfläche für die Parade sei der Platz am Blankartshof.

So traurig der Abschied der Schwestern vom Calvarienberg auch war, spülte das Abschiedsfest den jüngsten Ahrweiler Schützen doch einen Jahresüberschuss von 2000 Euro in die Kasse. Das berichtete Kassierer Achim Gemein. Und: „Geld, das wir gut brauchen können, müssen doch bald zumindest Teile der 30 Jahre alten Uniformen ersetzt werden.“ Die Kassenprüfer Fabian Knieps und Dieter Zimmermann bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Zur Neuwahl standen zwei Vorstandspositionen an. Zum Nachfolger von Hans-Georg Klein wählte die Versammlung Udo Groß. Wiedergewählt wurde Kassierer Achim Gemein. Zudem wählte die Versammlung Robert Schwerte-Stahl zum neuen Kassenprüfer. Nicht verändert wurden die Mitgliedsbeiträge.

In seiner Vorschau nannte Peter Terporten den 15. und 16. Juni als Termin des Aloisiusfestes. 2019 findet das Schützenfest der jüngste Ahrweiler Schützen erst nach den Sommerferien statt, nämlich am 23. und 24. August.