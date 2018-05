Fronleichnam-Wochenende

KREIS AHRWEILER. Das 13. Ahrtaler Gipfelfest lockt vom 31. Mai bis 3. Juni Tausende von Wanderern auf die Berge zwischen Sinzig und Kesseling. Am Rahmenprogramm beteiligt sich auch die Dokumentationsstätte Regierungsbunker.

Das 13. Ahrtaler Gipfelfest von Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), bis Sonntag, 3. Juni, verspricht wieder zum großen Wanderspaß für Jung und Alt im Ahrtal zu werden. Vier Gipfel lassen sich erstürmen: die 2017 nach einem schweren Brand wieder aufgebaute Cäcilia Hütte am Sinziger Feltenturm, der Ahrweiler Regierungsbunker am Silberberg, die Bachemer Karlskopfhütte und das Steinerberghaus in Kesseling, das vor mehr als 100 Jahren vom Eifelverein Bonn erbaut wurde.

Das umfangreiche Programm des Gipfelfestes stellten Ahrtal-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Wittpohl und seine Mitarbeiterin Carolin Gemein sowie Stephan Pauly vom Verkehrsverbund Rhein-Mosel und Thomas Nielsen vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord vor. Denn das Besondere der langjährigen Kooperation dieser Partner ist der Nutzen für den Wanderer: Wer eine Stempelkarte erwirbt, kann Bus und Bahn vier Tage kostenlos nutzen (siehe Infobox). „Und muss nicht mit dem Auto zum Gipfelfest kommen, was ohnehin beim nachhaltigen und umweltschonenden Freizeitthema 'Wandern' kontraproduktiv wäre“, so Pauly.

Von 5000 Wanderern und Nordic Walkern geht der Veranstalter, der 2017 900 Stempelkarten verkaufte, aus. Die von den Eifelvereins-Ortsgruppen Ahrweiler, Kesseling und Sinzig ausgesuchten Wanderrouten führen durch Wälder und Weinberge, Täler und Höhen zu den Gipfeln, die an allen Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet sind.

„Viele Gipfelfest-Stürmer verbinden diesen Event mit einem Kurzurlaub im Ahrtal und reisen bereits am Mittwoch an. Naturnaher Urlaub und Ferien in Deutschland liegen aufgrund der angespannten weltweiten Situation im Trend“, so Wittpohl. Ein Viertel der Gäste übernachte auch im Tal, viele Hotels böten seit Jahren umsatzbereichernde Pauschalen an. „Der Slogan 'Deine Gipfel sind so nah' steht aber auch dafür, dass viele Einheimische die Gelegenheit nutzen, um ihre Heimat selbst aktiv zu erleben und noch besser kennenzulernen“, betont Wittpohl.

Gipfelbuch mit den detaillierten Routen lag bereit

Druckfrisch zum Termin lag auch das kostenlose Gipfelbuch mit den detaillierten Routen, dem Programm auf den jeweiligen Tagesgipfeln und der bei den Kleinen beliebten Kinderrallye bereit. So lockt an Fronleichnam die Sinziger Cäcilia Hütte als Tagesgipfel mit einem Kettensägenkünstler, mittelalterlichem Spektakel von „Milites Sentiacum“, Gesang des Männergesangvereins Cäcilia und einer Hüpfburg.

Die Dokumentationsstätte Regierungsbunker ist am Freitag Tagesgipfel und bietet um 14 und 16 Uhr Zeitzeugenführungen und um 15 Uhr eine Familienführung an. Stempelkarteninhaber können zudem an allen vier Tagen für sechs Euro an den regulären Führungen teilnehmen.

An der Bachemer Karlskopfhütte, Tagesgipfel am Samstag, unterhält „Freddy, the Piper“ mit Musik. Nicht nur der beeindruckende Ausblick über das Ahrtal und die Eifel macht den sonntäglichen Tagesgipfel Steinerberghaus attraktiv. Der Nachwuchs kann sich auf 531 Metern Höhe bei einer Schnitzeljagd zusätzlich austoben. Übrigens sind alle Gipfel bewirtet, halten Getränke und Stärkungen bereit. Nielsen betonte, dass sich in Zeiten drohender Netzeinschränkungen ein politischer Kampf für die Ahrtalbahn, die Bonn und die Region sowohl aus Pendler- als auch aus Freizeitsicht verbinde, lohne: „Die Verbindung ist wichtiger denn je, nicht nur beim Gipfelfest.“

„Diese Veranstaltung ist imageerweiternd wenn es darum geht zu unterstreichen, dass das Ahrtal nicht nur Weinanbaugebiet, sondern auch eine Kulturlandschaft mit enormen Erlebnischarakter darstellt“, ergänzte Pauly.