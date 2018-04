Hegering Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das beherrschende Thema bei der Jahresversammlung des Hegerings Bad Neuenahr-Ahrweiler, zu der rund 75 der 109 Mitglieder auf die Hemmessener Hütte gekommen waren, war die drohende Afrikanische Schweinepest.

Von Thomas Weber, 30.03.2018

Hegeringleiterin Angelika Schrader-Stahl berichtete von den aktuellen Unternehmungen. So habe man in diesem Jahr bereits zwei große, revierübergreifende Drückjagden rechts und links der Ahr durchgeführt. Dabei wurden riesige Waldgebiete durchkämmt und zahlreiche Tiere erlegt.

Die Abschusszahlen beim Schwarzwild betrugen seit der letzten Versammlung 329 Stück. Seit vielen Jahren sind die Wildschweinbestände enorm hoch, mit weitreichenden Folgen.

Manch ein Garten oder Weinberg, der von einer Rotte Wildschweine heimgesucht wurde, wurde regelrecht umgepflügt. Unter anderem stark betroffen war zuletzt der Luftsportverein Bengener Heide. Rund um den Flugplatz wüteten die Tiere. Das Anrücken der Afrikanischen Schweinepest zwingt die Jäger nun zu noch stärkerem Handeln. „Der Jägerschaft fällt hier eine entscheidende Rolle zu. Das Schwarzwild ist zwar nicht für die Einschleppung verantwortlich, aber überhöhte Bestände könnten bei der Seuchenprävention kritische Folgen haben“, so Schrader-Stahl.

Sie sagte zu, dass die Jägerinnen und Jäger einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung leisten und das Schwarzwild auch weiterhin intensiv bejagen werden. So soll es auch in Zukunft große Drückjagden geben. Wenig Verständnis haben die Jäger dafür, dass diejenigen, die die Seuche mutmaßlich verbreiten, nämlich die Fahrer der europaweit kursierenden Tiertransporte, von der Problematik oftmals noch nicht einmal etwas gehört hätten. Hier täte mehr Aufklärung not, so die Hegeringleiterin.

Harmonische Stimmung auf der Versammlung

Von einer Alarmstimmung war die Versammlung aber nicht geprägt, es ging harmonisch zu. Die Leiterin berichtete über die vielen Aktivitäten im Jahresverlauf. Sie ehrte zudem Bernd Wolf Wille, Josef Keuler und Heinz Mies für 25-jährige Mitgliedschaft im Hegering. Natürlich wurden auch die Gehörne des erlegten Rotwilds bewertet. Demnach wurde Günter Kreß aus dem Revier Bad Neuenahr-Ahrweiler links der Ahr mit der Goldmedaille fürs beste Rehgehörn ausgezeichnet. Sowohl die Silber-, als auch die Bronzemedaille gingen an Matthias Fell aus dem Revier Gimmigen/Kirchdaun.

Bei den Abschusszahlen wartete der Hegering mit 50 Stück Rotwild auf. Beim Rehwild wurden 268 Tiere erlegt, beim Muffelwild waren es acht Tiere.

In diesem Jahr standen zudem Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei gab es keine Überraschungen. Sowohl Hegeringleiterin Angelika Schrader-Stahl wurde im Amt bestätigt, wie ihre beiden Stellvertreter Heinz-Peter Kriechel und Rudi Kniel.