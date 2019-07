Ferienfreizeit an der Ahr

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. 60 Kinder besuchen in dieser Woche die Ferienfreizeit „Kultur macht stark“ rund um das Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr, die vom Bundesbildungsministerium gefördert wird.

Linus entgeht nichts. Der Achtjährige ist Reporter für die „KindAHRzeitung“. Den Titel hat er selbst kreiert. Linus gehört zu den 60 Kindern, die in dieser Woche an der Ferienfreizeit „Kultur macht stark“ rund um das Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr teilnehmen. Die Verantwortung für das vom Bundesbildungsministerium geförderte Projekt liegt bei der Familienbildungsstätte um Christine Kläser und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Okuja) der Kreisstadt mit Sarah Wessel.

„Entdecke deine Stadt“ ist der Titel der Freizeit, über die Linus jeden Tag reportiert. Die Reinschrift am PC erledigt Okuja-Gruppenleiterin Anki Glöde, die auch Linus' Bilder für die „KindAHRzeitung“ einspielt. Der kleine Reporter kennt die Regeln: „Nie selbst auf einem Bild sein, auch nicht bei der großen Zeitung. Schreiben, was man hört und sieht.“

So berichtet Linus über die Künstlerin und Museumspädagogin Bernadette Heeb-Klöckner, die mit den Kindern Spieltische und Pflanzkästen gestaltet und über Diplom-Bühnendarstellerin Dany Celner, mit der die Grundschüler Trommeln und Rasseln bauen, um „der Stadt einen Klang zu geben“.

Der junge Reporter schreibt auch über den Workshop von Kunsttherapeutin Judith Lemke, bei dem Kinder nach einem Besuch im Kurpark ihre Bilder dem Thema Wasser widmen. „Denn Wasser gehört zur Stadt“, sagte Lemke, die mit der kleinen Truppe zudem das Grimm-Märchen „Das Wasser des Lebens“ als Theaterstück einstudiert. Aufführung ist dann am Freitag ab 14 Uhr bei der großen Abschlussveranstaltung, zu der auch die Familien ins Mehrgenerationenhaus eingeladen sind.

„Hinten wird eine Tischtennisplatte geschliffen. Das kann lange dauern“, schreibt Linus auf seinen Block. Die Platte aus einem Biertisch richten Jungs für Spieleprojekt her. Indes sind andere mit Medienpädagoge Carsten Liedtke für eine digitale Rallye in der Stadt unterwegs, und die Gruppe von Cathrin Ondricek kümmert sich um den Nachtisch. Aber nicht nur das. Die Schüler erstellen eine Karte, wo sie was in der Stadt einkaufen, um die Karte anschließend samt Rezepten für Wassereis und Mandelkuchen an ihre Freunde weiterzugeben. „Futter-Rallye“ nennen sie das. Langweilig ist die Freizeit also nicht. Das schreibt auch Linus.