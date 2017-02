Schutz für Senioren in Bad Neuenahr

Obwohl in Banken immer wieder vor dem Enkeltrick gewarnt wird, fallen häufig gerade Senioren auf diese Betrugsmasche herein.

04.02.2017 BAD NEUENAHR. Die Verbraucherzentrale gibt Senioren in Bad Neuenahr Tipps, wie sie sich vor betrügerischen Maschen an der Haustüre, am Telefon und im Internet schützen können.

Die Kaffeefahrt hat so gut wie ausgedient. Waren an deren Ziel die Teilnehmer oft aggressiven Verkäufern mit minderwertiger Ware ausgesetzt, so kommt die Abzocke heute im anonymen weltweiten Netz mit viel undurchsichtigeren Maschen daher. Und täglich kommen neue hinzu. Da gilt es, gewappnet zu sein. Erst recht, wenn man noch der Generation angehört, die als „Silver Surfer“ zwar wunderbar mit Google, Mail & Co. zurechtkommt. Die es aber aufgrund von Respekt und Höflichkeit nicht gelernt hat, bei einem ominösen Anruf einfach aufzulegen oder einem unlauteren Vertreter die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Um „Fit gegen Abzocke“ zu sein, um gegen Gewinnversprechungen von hohen Beträgen immun zu werden oder dem Enkeltrick nicht auf den Leim zu gehen, hatte jetzt die CDU Senioren-Union der Kreisstadt um Vorsitzenden Manfred Kolling ins Hotel „Krupp“ eingeladen. Bei der ersten gut besuchten Veranstaltung dieser Art mit der Verbraucherzentrale Koblenz in 2016 war es um „Rechtsirrtümer des Alltags“ gegangen.

Diesmal waren sowohl Vorstand als auch Referentin Martina Röttig immens positiv überrascht vom riesigen Interesse der Senioren. Stühle wurden noch herbeigeschafft, während Kolling statt mit den Tricks der Abzocker sich zunächst mit den Tücken der Technik auseinandersetzen musste. Sein Vize Herbert Engel war es dann, der während des einstündigen Vortrags, in den sich die Senioren mit eigenen Erlebnissen munter einbrachten, die Projektionsleinwand fest im Griff hatte.

„Abzocker werden nicht müde“, so Röttig, „gerade ältere Menschen mit immer neuen Tricks zu täuschen, um ihnen so das Geld aus der Tasche zu ziehen.“ Um ihren unberechtigten Forderungen Nachdruck zu verleihen, geben sie sich gar als Anwälte, Bankmitarbeiter, Notare, Staatsanwälte oder Verbraucherschützer aus. Um das zu untermauern, ließ die Beraterin auch ein offiziell und täuschend echt wirkendes Schreiben in den Reihen rundgehen.

Sie machte klar, dass es Betrügern gelingt, im Telefondisplay passende Rufnummern anzeigen zu lassen. „Da war schon mal die Nummer vom Landgericht Frankfurt zu sehen.“ Röttig machte eindeutig klar: „Unerwünschte telefonische Werbung, sogenannte Initiativ-Anrufe durch Unternehmen bei Privatpersonen sind sittenwidrig.“ „Am besten legen Sie direkt auf, können die Nummer aber auch der Bundesnetzagentur unter www.bnetza.de melden. Tun Sie nur eines nie – zurückrufen.“

Wer in die Falle getappt ist, Zeitschriften oder anderes durch einen untergeschobenen Abo-Vertrag erhält, sollte sofort per Einschreiben widerrufen und die Verwendung eigener Daten untersagen. „Dafür gibt es bei uns Vordrucke. Die schlechteste Variante ist Nichtstun – zu schweigen und zu glauben, das aussitzen zu können“, so die Expertin. Sie räumte ein, dass selbst ihr Mann schon auf einen Handelsvertreter reingefallen sei, der aus dem Kofferraum heraus Messeware verkauft habe. „Das vermeintliche Schnäppchen waren qualitativ schlechte Töpfe.“ Da huschte zwar manchem Gast ein Lächeln übers Gesicht, aber es schien kaum einen zu geben, der keine üblen Erfahrungen gemacht hat. Rita Lauter aus Ahrweiler: „Bei mir rief jemand an, ich hätte ein Auto gewonnen. Als ich antwortete 'Stellen Sie es mir vor die Tür', wurde aufgelegt.“

So glimpflich geht es nicht immer aus. Da weiß die Kriminalpolizei in Sachen „Enkeltrick“ – der Verwandte in Not, der gleich jemanden vorbeischickt einen hohen Bargeldbetrag abzuholen – ein Lied von zu singen. Aber auch von dem, der glaubt, einen großen Gewinn gemacht zu haben, aber vor der Auszahlung eine vierstellige Bearbeitungsgebühr überweisen soll. „Das ist dann Betrug und ein klarer Fall für die Polizei“, so die Verbraucherschützerin. Oder der, der eine Spam-SMS mit Rückrufbitte für eine Sexy-Sprachnachricht von „Gina“ oder „Jessy“ erhalten hat. Dann flattert ein Schreiben aus Tschechien ins Haus mit einem Konto im Ausland, bei der zwar nicht der Anruf mit 90 Euro, aber „die in Anspruch genommene Serviceleistung“ in Rechnung gestellt wird. „Auch da gilt es zu widerrufen, damit es am Ende keinen Schufa-Eintrag gibt.“ Da wäre auch noch die „Nigeria Connection“: Betrüger, die per Fax oder Mail eine enorme Erbschaft in Aussicht stellen, aber um Vorkasse bitten. „Die Schreiben sind offiziell aufgebaut. Geben Sie niemals Bankdaten raus.“

Am Ende ging Röttig auch noch auf die Haustürgeschäfte, im Juristendeutsch „Außergeschäftsraumvertrag“ genannt, ein: Abos, Telefon-, Internet-, Strom- oder Gasverträge. „Da werden mit Sätzen wie 'Wir schalten Sie bald ab' Ängste geschürt“, weiß Röttig von unzähligen Fällen. Sie warnte auch vor den schwarzen Schafen der Schlüsseldienstbranche: „Nehmen Sie ortsansässige Unternehmen und legen Sie nur die Öffnung der Tür per Festpreis mit detaillierter Rechnung fest.“

Röttigs abschließende Tipps nach einer informativen Stunde: „Kritisch sein, keine Vorkasse leisten, sich durch offiziell wirkende Schreiben nicht blenden lassen, Absender prüfen, Widerspruch einlegen.“

Infos mit Ratgebern, Flyern und Musterbriefen sowie individuelle Beratungen (18 Euro) gibt es bei der Verbraucherzentrale Koblenz unter www.verbraucherzentrale-rlp.de. (Marion Monreal)