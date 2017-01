15.01.2017 KREIS AHRWEILER. Ein kleiner Text zum Hospiz-Verein Rhein-Ahr vom 2. September 2007 war der erste Eintrag ins AW-Wiki. Fast zehn Jahre sind seitdem vergangen, und der Beitrag zum Hospiz-Verein wie das AW-Wiki insgesamt sind seitdem zu beachtlicher Größe gewachsen.

Für die Initiative „AW im Netz“ war das jetzt Anlass, sich im Haus der Familie in Bad Neuenahr einen Abend lang mit dieser Online-Enzyklopädie für den Kreis Ahrweiler zu beschäftigen.

Anlass zur Gründung sei für ihn damals das Interesse für die Geschichte der Rhein-Ahr-Region auf der einen und „Begeisterung für die Möglichkeiten der Wiki-Software“ auf der anderen Seite gewesen. Das sagte der Bad Bodendorfer Anton Simons, Gründer und „Motor“ des AW-Wiki, bei dem Treffen in Bad Neuenahr.

Das AW-Wiki habe sich inzwischen zu einem universellen Führer durch den Kreis Ahrweiler entwickelt. Die Zahl der Artikel sei im vergangenen Jahr um 1500 auf jetzt 20 500 gewachsen. Außerdem seien 1700 Fotos ins Wiki hochgeladen worden. Ihre Gesamtzahl liege nun bei fast 11500.

„Im Laufe der Jahre haben sich 964 Nutzer angemeldet, um beim Auf- und Ausbau des Wikis mit zu helfen“, bilanziert Simons. 116 davon seien 2016 aktiv gewesen. 155 000 Artikel-Bearbeitungen habe es im vergangenen Jahr insgesamt gegeben. Neben geschriebenen Texten und Fotos gebe es im AW-Wiki inzwischen auch eine stattliche Anzahl von Videos, beispielsweise von der Platt-Akademie in Ahrweiler, und Kartenausschnitte. Das AW-Wiki, eines von etwa 40 Stadt- und Regionalwikis in Deutschland, sei, wie Simons sagte, hinter dem Stadtwiki Karlsruhe Deutschlands zweitgrößte derartige Online-Enzyklopädie.

Die am häufigsten aufgerufenen Artikel

Zu den am häufigsten aufgerufenen Artikeln zählten die AW-Wiki-Einträge zu Modeschöpfer Alfredo Pauly sowie zu den aus Dernau stammenden ehemaligen deutschen Weinköniginnen Mandy Großgarten und Julia Bertram. Ganz weit oben in der Rangliste der am häufigsten aufgerufenen Artikel stünden auch die Beiträge zu Nürburgring, Laacher See und Rotweinwanderweg sowie zur Dokumentationsstätte Regierungsbunker und zur Brücke von Remagen.

Als „Who’s who für den Kreis Ahrweiler“ enthält das AW-Wiki inzwischen Artikel zu fast 9000 Personen aus Gegenwart und Geschichte des Kreises – zu Politikern und Pfarrern, zu Vereinsvorsitzenden, leitenden Mitarbeitern der kommunalen Verwaltungen, zu Wein-, Brunnen-, Bohnen- und Fischerköniginnen aus dem Kreis sowie zu Heimatforschern.

Darüber hinaus sei das AW-Wiki heute ein fast vollständiger Führer durch das Vereinswesen und die Behördenlandschaft sowie zu Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen des Kreises, erklärte Simons.

Es enthalte Infos zu Freizeitangeboten für Einheimische und Touristen, zu Sportstätten, Museen, Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten sowie zu Backhäusern und Brücken, zu Rat-, Bürger- und Feuerwehrhäusern sowie zu den Gedenkstätten, die in nahezu jedem Ort der Region an die Opfer der Weltkriege erinnern. (ga)