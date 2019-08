Kollision von drei Lkw

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall auf der A61 in Höhe der Ausfahrt Ringen. (Symbolbild)

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Mittwochmorgen kam es zu einem weiteren Unfall auf der A61. In Höhe der Ausfahrt Ringen sind drei Lkw kollidiert. Derzeit ist die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.08.2019

Am Mittwoch ist es um 9.32 Uhr zu einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 61 in Höhe der Ausfahrt Ringen gekommen. Auf der Spur in Richtung Mönchengladbach sind nach ersten Informationen drei Lkw ineinander gefahren. Zwischen dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim ist derzeit eine Spur der Richtungsfahrbahn gesperrt.

Die Polizei bittet darum, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Einer der Fahrer soll leicht verletzt sein. Für die Unfallaufnahme waren zuerst zwei Spuren gesperrt.

In der Nacht zu Mittwoch ereignete sich zudem ein Gemüselaster verunglückt auf A61 bei Swisttal, bei dem der Fahrer eines Gemüselasters schwer verletzt wurde.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Am Morgen ereignete sich zudem ein weiterer Unfall an der Autobahnabfahrt Swisttal, bei dem nach ersten GA-Informationen Sechs Personen nach Unfall auf L182 verletzt.

Weitere Informationen folgen.