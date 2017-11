Unfall in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auf der A61 in Höhe Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben. Die Fahrbahn in Richtung Köln musste voll gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2017

Einen staubedingten Auffahrunfall hat es am Donnerstagnachmittag auf der A61 in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegeben. Nach Angaben der Polizei waren darin ein LKW sowie zwei Autos beteiligt. Angaben zu Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Fahrbahn in Richtung Köln musste komplett gesperrt werden.

Weitere Berichterstattung folgt.