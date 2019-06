Streit in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr. In einer Waschküche in Bad Neuenahr sind zwei 81-jährige Frauen aneinandergeraten. Offenbar ausgelöst durch ein Missverständnis endete der Streit in einer handfesten Schlägerei.

Ruhe und Weisheit im Alter ist nicht jedem vergönnt: Am Freitagnachmittag kam es zwischen zwei 81-jährigen Damen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, wobei schlussendlich eine der Frauen im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Auslöser war offenbar ein „Missverständnis“ in der gemeinsam genutzten Waschküche.

Rabiat ging es auch am Samstagabend in der Bad Neuenahrer Innenstadt zu: Der Polizei wurde eine Schlägerei in der Nähe einer Gaststätte gemeldet. Der 34-jährige Täter wurde von der Polizei in einer Seitenstraße angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille.