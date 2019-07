"White Day"

BAD NEUENAHR. Die 66. Tennis Classics in Bad Neuenahr laufen auf Hochtouren. Das stramme Programm bei den Deutschen Meisterschaften der Tennis-Senioren sorgte vor allem in der ersten Turnierwoche für Hochbetrieb auf den 13 Plätzen im Lenné- und im Kaiser-Wilhelm-Park.

Von Thomas Weber, 31.07.2019

Hochbetrieb bei den 66. Tennis Classics in Bad Neuenahr. Die Deutschen Meisterschaften der Tennis-Senioren werden auf 13 Plätzen im Lenné- und im Kaiser-Wilhelm-Park ausgetragen. Und auch die Zusatzplätze bei den Tennisvereinen in Bad Bodendorf und Remagen wurden von den Verantwortlichen des Hockey- und Tennisclubs (HTC) Bad Neuenahr bereits in Anspruch genommen.

Auf der Anlage in Bad Neuenahr herrscht nicht nur auf den Plätzen Hochbetrieb. Dank des freien Eintritts lockt das Turnier auch viele Zuschauer an. Der „weiße Sport“ versteht es aber auch, sich abseits des Platzes gut gelaunt zu zeigen, intern und öffentlich wird viel gefeiert.

Auf den Tennisplätzen wurden mehr als 50 Grad gemessen

Die Senior Players Night lockte rund 150 Sportler und ihre Begleiter in den Garten des Hotels Goldener Anker. Turnierdirektorin Annette Bartsch war es dort ein Anliegen, nach drei Tagen brütender Hitze, an denen auf den Plätzen teils mehr als 50 Grad gemessen wurden, allen Spielern für ihr umsichtiges Auftreten zu danken. Da wurde lieber einmal ein Spiel abgebrochen, um die Gesundheit nicht zu schädigen. „Alle haben die Hitze gut überstanden“, so Bartsch bei ihrem Zwischenfazit.

Aktuell sind die Temperaturen angenehm, allerdings musste nach heftigen Regenfällen am Samstag eine zweistündige Turnierunterbrechung verkraftet werden. Da hatten sich alle von einem recht langen Freitagabend mit Tanz und vielen guten Gesprächen erholt. Traditionell wurden bei der Players Night alle Spieler mit kleinen Präsenten bedacht, die Dauergäste auf dem Platz sind und die mindestens 25 Turnierteilnahmen verzeichnen können. Sowohl Hannelore Pagels von der Recklinghäuser TG, wie auch Bärbel Allendorf vom TC Heppenheim sind Spitzenreiter und spielten bereits ihre 39. Meisterschaft an der Ahr.

Am Sonntag wurde dann ganz in Weiß angetreten. Zum vor einigen Jahren eingeführten „White Day“ waren nicht nur Akteure und Offizielle in weißer Kleidung gekommen. An einer weißen Tafel gab es Erdbeeren mit Sahne, weiße Blumen und Luftballons schmückten das Ambiente und auch manch einer der Besucher der Anlage folgte der Bitte, sich zu diesem „Kaffeeklatsch der Generationen“ weiß zu kleiden.

Das Rahmenprogramm findet am Mittwoch, 31. Juli, mit „Tennis Meets Wine“ ab 20 Uhr auf der Kurhausterrasse seine Fortsetzung. Wenn es dann zum Wochenende hin in die Endphase mit den entscheidenden Begegnungen der jüngeren Altersklassen geht, lädt der gastgebende HTC Bad Neuenahr zu seinem Sommerfest ein. Das startet am Freitag, 2. August, ab 19.30 Uhr auf der Sportanlage in den beiden Parks.