Bildung im Kreis Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Lars Lietzbach aus der Kreisstadt und Christina Saager von der Grafschaft schließen ihr Abitur mit 1,0 ab. Unter dem Motto „Unsere Zukunft ist bunt“ feierten sie zusammen mit ihren Mitschülern das Ende der gemeinsamen Schulzeit.

46 junge Leute haben an den Berufsbildenden Schulen des Kreises ihr Abitur bestanden. Gleich zwei Mal gab es die Traumnote 1,0. Diese erreichten Lars Lietzbach aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Christina Saager aus der Grafschaft. Sie erhielten jeweils den Förderpreis der Jugendstiftung der Kreissparkasse Ahrweiler. Der Physikpreis ging an Hendrik Ketterer, David Nelles und Maik Sarve, der Preis des Mainzer Bildungsministeriums an Jakob Gabriel.

Den Festakt unter der Moderation von Marc Michels lockerten die Schülerband „Yeast“, ein Theaterausschnitt „Gangs for freedom“ durch die Fachschule für Erzieher und eine Jonglage-Show des angehenden Erziehers Janis Dinklage auf.

„Unsere Zukunft ist bunt“

In ihrer Festansprache unterstrich die kommissarischen Schulleiterin, Gundi Kontakis, gegenüber den Absolventen: „Schauen Sie nach vorn. Überlegen Sie, was Sie tun können, um das zu erreichen, was Ihnen vorschwebt. Es wird aber niemals zum Nulltarif gehen, unabhängig davon, ob Sie eine Ausbildung, ein Weiterkommen als Geselle, ein Studium oder die Selbstständigkeit anstreben.“

„Unsere Zukunft ist bunt“ – so lautete das Motto der Schulabschlussfeier. Und deshalb befand Kontakis vor der bunten Schar der Abiturienten auch: “Fürchten Sie sich nicht vor etwas Neuem, es wird Sie weiterbringen. Suchen Sie eine bunte Zukunft, nicht eine schwarz-weiße. Ich weiß wovon ich rede, denn ich habe die Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens noch erlebt. Und glauben Sie mir, die waren nicht besser.“

Die Abiturienten

Lukas Heinz-Josef Adeneuer, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Leonard Brügmann, Altenahr; Daria Cremer, Niederzissen; Viktoria Dahms, Sinzig; Patricia Daum, Niederzissen; Andrea Degen, Bad Neuenahr-Ahrweiler; René Dolff, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Maxi Erens, Sinzig; Joshua Farnschläder, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Jakob Gabriel, Altenahr; Tim Lennart Galle, Ahrbrück; Julia Gemein, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Jonas Gies, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Tugba Güner, Sinzig; Timo Guzik, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Benjamin Handanagic, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Niklas Hecker, Grafschaft; Anna Hoffmann, Sinzig; Krzysztof Hutny, Remagen; Tristan Erik Jonas, Remagen; Yannick Leon Kardeis, Niederzissen; Hendrik Ketterer, Sinzig; Dominik Krahe, Bad Breisig; Madita Lehrig, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Christopher Lepp, Lind; Jennifer Lesniok, Sinzig; Tim Ley, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Matthias Liang, Andernach; Anna-Lena Lohe, Bad Neuenahr-Ahrweiler; René Marienfeld, Remagen; Jan Münch, Hönningen; Lena Nachtsheim, Sinzig; David Nelles, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Stefanie Nelles, Bad Neuenahr-Ahrweiler; Kevin Peltzer, Grafschaft; Marius Phiesel, Berg; Peter Portugall, Sinzig; Jost Richter, Bad Breisig; Mike Rothstein, Sinzig; Maik Sarve, Wassenach; Elisabeth Schmidt, Sinzig; Simon Schneider, Grafschaft; Marc Seiwerth, Remagen; Jonas Simon, Altenahr; Daniel Till, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Celine Wunschikowski, Lind. ⋌