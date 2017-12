Tourismus in Ahrweiler

KREISSTADT. Sie sind in einem Verein organisiert und für den Ahrtal-Tourismus im Einsatz - die Gästeführer von der Ahr.

Andreas Wittpohl, Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus, ist zufrieden mit der Entwicklung von Stadtführungen, geführten Wanderungen und den Reiseleitungen und Gruppenführungen in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker. „Aktuell haben wir 45 von uns ausgebildete Gästeführer.

Die Nachfrage ist so groß, dass wir im Frühjahr weitere Führer ausbilden wollen. Das auch mit Blick auf die Landesgartenschau 2022“, so Wittpohl. Der Ahrtal-Tourismus sei Entwickler, Vermarkter und Organisator der Gästeführungen in enger Abstimmung mit dem noch jungen Verein Ahrtal-Gästeführer mit seiner Vorsitzenden Veronika De Winne.

Die Weihnachtsfeier der Ahrtal-Gästeführer nutzte Wittpohl mit seiner für die Gruppenprogramme und Gästeführungen zuständigen Kollegin Dörte Dörfer, um dem Team für die geleistete Arbeit zu danken: „Sie sind durch ihre Leidenschaft, mit der sie Bad Neuenahr-Ahrweiler und das Ahrtal präsentieren, Gold wert.“ Zum Renner haben sich laut Wittpohl Themenführungen entwickelt. Zum Beispiel „In Vino Veritas“, die Lügenführung, und die Nachtwächter-Führungen.

2018 kommen weitere Spezialführungen hinzu: „In Aqua Veritas“ soll insbesondere die Bedeutung des Wassers und der Gesundheit in Bad Neuenahr transportieren. Und der 200. Geburtstag von Karl Marx, der vor 140 Jahren in Bad Neuenahr kurte, wird auch durch besondere Führungen thematisiert. „Wichtig ist, dass wir mit unseren Gästeführungen, an denen auch viele Bürger und Klinik-Patienten teilnehmen, ganzjährig etwas zu bieten haben.