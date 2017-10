Polizei ermittelt

Bad Neuenahr. Angriffe auf einen Rollerfahrer und zwei Gaststätten-Besucher, falsche Polizeibeamte und eine Fahrerflucht: Die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler rückte am Wochenende zu verschiedenen Einsätzen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.10.2017

Der erste Fall geschah in der Nacht zu Samstag in einem Fastfood-Restaurant in Bad Neuenahr. Gegen 0.30 Uhr griffen vier Männer nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei grundlos einen 26-Jährigen an, der das Lokal mit zwei weiteren Personen besuchte.

Nachdem auf den Sinziger zunächst im Restaurant geschlagen war, verlagerte sich das Geschehen nach draußen vor dem Parkplatz. Auch als das Opfer stürzte, schlugen die Angreifer weiter auf den am Boden liegenden Mann ein. Die Täter konnten zu Fuß fliehen und bislang noch nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an.

51-Jähriger mit Weinglas verletzt

In der selben Nacht rückte die Polizei zu einer Gaststätte in Altenahr aus, wo ein verbaler Streit eskalierte. Ein 20-Jähriger aus Adenau schlug seinem 51-jährigen Kontrahenten aus Bad Münstereifel ein Weinglas ins Gesicht. Der 51-Jährige wurde im Gesicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann gab der Polizei zufolge an, zuvor geschubst und geschlagen worden zu sein. Da der Beschuldigte erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rollerfahrer angegriffen

Bereits am Freitagmittag wurde ein Rollerfahrer in der Apollinarisstraße in Ahrweiler angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, trat ein Jugendlicher von hinten an den stehenden Roller heran und schlug den Fahrer mehrmals auf den Kopf. Als dieser den Helm auszog, um den Angreifer zu Rede zu stellen, riss der Angreifer den Rollerfahrer auf die Straße und schlug weiter auf ihn ein. Der Mann erlitt bei dem Angriff Prellungen, der Roller wurde beschädigt. Gegen den Jugendlichen aus Remagen wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Sachbeschädigung, falsche Beamte und Fahrerflucht

Neben den Fällen der gefährlichen Körperverletzung ist die Polizei am Freitagabend zudem zu einem Streit in Bad Neuenahr ausgerückt. Dort kippte der Ex-Freund der Geschädigten eine mit Bier und Zigarettenstummel gefüllte Flasche durch das offene Küchenfenster in die Wohnung der Frau und zerstörte zudem ihr Handy. Im weiteren Verlauf randalierte er an der Haustür und trat dagegen, als die Frau ihm nicht öffnen wollte. Die Polizei verwies den Mann schließlich von dem Haus und erstattete Anzeige.

Am Samstagabend klingelten in der Ringener Straße in Neuenahr zwei junge Männer bei einer Frau. Diese waren den Beamten zufolge mit blauen Blousons und Aufschrift "Polizei" und grauen Stoffhosen sowie Strickmützen bekleidet und wollten in die Wohnung. Die Anwohnerin weigerte sich, die Tür zu öffnen. Als sie nach dem Grund für den Besuch der vermeintlichen Polizisten fragte, bekam sie keine Antwort. Als die Frau drohte, die Polizei zu rufen, gingen die beiden Männer langsam in Richtung Danziger Straße. Die schließlich herbeigerufenen Beamten konnten die beiden Männer nicht mehr auffinden.

Vier Fahrzeuge beschädigte ein offensichtlich betrunkener Autofahrer in der Nacht zu Sonntag in Dernau und flüchtete anschließend. Die Streifenpolizisten konnten kurze Zeit später einen betrunkenen Fußgänger anhalten und überprüften dessen Personalien. Außerdem fanden sie versteckt auf einem Firmengelände einen Pkw. Die Überprüfung ergab: Eigentümer des Wagens war der zuvor kontrollierte Fußgänger. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und das Auto vorläufig sichergestellt.