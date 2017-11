Neubau in Bad Neuenahr geht in die Endphase

BAD NEUENAHR. Für die vom Durchgangsverkehr in Richtung Rhein gebeutelten Anlieger der Bad Neuenahrer Heerstraße zeigt sich ein Silberstreif am Horizont. Ein Ende der „unendlichen Geschichte“ des Baus der 1,8 Kilometer langen Umgehung Bad Neuenahr im Zuge der B 266 ist in Sicht.

Auch wenn auf den Bauschildern schon 2015, 2016 und zuletzt 2017 als voraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten standen, könnte es jetzt definitiv mit 2018 klappen.

„Die Arbeiten an der B 266 Ortsumgehung Bad Neuenahr konnten in den vergangenen Wochen wesentlich vorangebracht werden“, sagte Bernd Cornely, Chef des Landesbetriebes Mobilität (LBM) in Cochem, der für die größte Baustelle im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig ist.

Der lange Weg zur Umgehung Bad Neuenahr 1971 Beginn der Planfeststellung für den Lückenschluss.

Oktober 1990 Ergänzendes Planfeststellungsverfahren.

März 1995 Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (LSV): Planfeststellung wird im Frühjahr 1995 eingeleitet.

Juni 1995 Ministerium: Planung fertig, Verfahren beginnt in Kürze.

September 1995 Offenlage der Baumaßnahme Dellmich-Schwertstal.

Oktober 1996 Offenlage der überarbeiteten Planung.

Oktober 1999 Baurecht für den Lückenschluss der B 266 zwischen Schwertstal und Dellmich liegt vor.

November 2000 Resolution des Stadtrates, Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative Heerstraße.

Februar 2005 Ministerium Wirtschaft und Verkehr: Maßgeblich für die Finanzierung ist die vorrangige Einstufung im Fünfjahresplan sowie gleichzeitig ausreichende Mittelausstattung durch den Bund.

Juni 2006 Ortsbesichtigung der B 266 mit Vertretern des Ministeriums.

Oktober 2006 Fünfjahresplan ist noch nicht abschließend beraten. Laufende Maßnahmen müssen zuerst abgeschlossen werden, bevor neue angegangen werden. Frühestens 2008 können neue Projekte begonnen werden.

Februar 2009 Spatenstich für den Ausbau der B 266. Aufgrund der Gesamtlänge von rund 1,8 Kilometern und der aufwendigen Bauwerke (108 Meter lange Brücke sowie zwei Tunnelbauwerke) soll der Neubau der Ortsumgehung Bad Neuenahr in mehreren Abschnitten umgesetzt werden.

2010 Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt, dem Überführungsbauwerk der vierstreifigen Umgehungsstraße über die Stadtstraße „Im Dellmich“, werden abgeschlossen.

2010 bis 2012 Die 445 Meter lange und bis zu sieben Meter hohe bergseitige Stützwand zwischen dem zukünftigen Tunnel „Bergstraße“ und dem Bauende bei der Stadtstraße „Im Schwertstal“ wurde gebaut.

2013 und 2014 Die Bauarbeiten am Tunnel „Bergstraße“ wurden Ende 2013, am Tunnel „Im Muckental“ sowie den beiden zwischen den Tunneln liegenden Stützwänden Ende 2014 abgeschlossen.

2014 bis 2016 Seit Dezember 2014 wurde parallel auch an den beiden großen Stützwänden zwischen der Brücke „Im Dellmich“ und dem Tunnel „Im Muckental“ gearbeitet. Diese bis zu 9,80 Meter hohen Stützwände wurden im Sommer 2016 fertig, ebenso wie die Lärmschutzwände.

2016 Im September 2016 haben die Erd- und Straßenbauarbeiten begonnen.

2017 Sanierung der Brücke im Schwertstal nebst Anbau der Lärmschutzwände. Abbau der alten Rampe zum Autobahnzubringer A 573, Aufschüttung der neuen Rampe mit Anschluss zur Brücke „Im Dellmich“. Die Betriebsgebäude für die beiden Tunnelbauwerke stehen.

2018 Ab Anfang 2018 sollen auch sicherheitstechnische Ausstattungen der beiden Tunnelbauwerke ausgeführt werden. Im Anschluss daran folgt die Straßenausstattung (Beschilderung, Markierung, Schutzplanken) auf den verbleibenden Teilstücken. Voraussichtliche Fertigstellung: Mitte des Jahres.

Im Bereich des Anschlusses der B 266 an den Autobahnzubringer an der Straße Im Dellmich wurden der alte, provisorische Anschlussdamm an die Autobahn und die Umgehung Ahrweiler abgetragen und der Damm für die neue Umgehungsstraße bereits zu großen Teilen angeschüttet. „Die Bauarbeiten in diesem Bereich laufen planmäßig bis März 2018“, sagt Axel Eriksohn, der vor Ort für den LBM zuständig ist. Neben noch zu verlegenden Entwässerungseinrichtungen seien in diesem Bereich noch die Fahrbahn und zwei Lärmschutzwände herzustellen.

Am östlichen Ende der Baustrecke in Höhe des Schwertstals konnten zwischenzeitlich an der seit 30 Jahren bereits stehenden, aber nie genutzten Brücke die alten Bauwerkskappen und -abdichtungen abgetragen werden, sodass dort nunmehr mit dem Aufbau der neuen Bauteile begonnen werden kann. Die Bauzeit ist bis Februar 2018 terminiert. Die Arbeiten an der Brücke waren notwendig geworden, weil die drei Jahrzehnte alte Konstruktion nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach und sie auch statisch für Lärmschutzwände der neuen Generation auf Vordermann gebracht werden musste. Das war erst vor einem Jahr festgestellt worden und hatte für etliche Irritationen bei der Bevölkerung gesorgt.

Parallel laufen bereits seit Juli dieses Jahres die sicherheitstechnischen Ausstattungen der beiden Tunnelbauwerke „Im Muckental“ und „Bergstraße“. Die Betriebsgebäude wurden Mitte Oktober aufgestellt. „Die Arbeiten für die Tunnelausstattungen werden sich nach Plan bis März 2018 erstrecken“, so Eriksohn auf Anfrage des General-Anzeigers. Nach Fertigstellung der von den Ingenieuren aufgeführten Bauaufträge sollen sich noch die sogenannte Straßenausstattung wie Markierung, Beschilderung, Schutzplanken sowie die Beschichtung der Lärmschutzelemente anschließen. Damit soll im Frühjahr 2018 begonnen werden.

Cornely ist vorsichtig optimistisch: „Wenn keine witterungs- oder baubedingten Verzögerungen eintreten, ist mit einer Gesamtfertigstellung Mitte 2018 zu rechnen.“