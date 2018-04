Zwei Verletzte bei Unfall

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug in Dernau gegen eine Felswand gefahren.

Dernau. Der 19-jährige Fahrer eines Sportwagens hat am Mittwochabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Felswand geprallt. Er und seine Beifahrerin wurden nur leicht verletzt, doch der Sachschaden ist hoch.

Die Kontrolle über seinen Sportwagen verlor am Mittwochabend gegen 22 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Euskirchen, der die Kreisstraße 35 von Dernau in Richtung Esch befuhr. In einer eng geschnittenen Rechtskurve kam er im Verlauf einer Steigungsstrecke nach links von der Fahrbahn ab. Laut Polizei war der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Im Anschluss kollidierte er nach Mitteilung der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinem Wagen mit der angrenzenden Felswand. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die rechte Seite. Der junge Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, konnten sich jedoch selbst auf dem verunfallten Sportwagen, an dem Totalschaden entstand, befreien.

Die K 35 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Dernau voll gesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.