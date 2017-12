Bad Neuenahr. Alexander Seibert macht seit Anfang September sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im stationären Hospiz im Ahrtal. Man dürfe es sich auch nicht so vorstellen, dass es im Hospiz immer nur um den Tod gehe

Von Andrea Simons, 29.12.2017

Aus Unkel jeden Tag nach Bad Neuenahr zu kommen, ist nicht der einfachste Weg. Schon gar nicht für Alexander Seibert, der erst kürzlich den Führerschein gemacht hat. Trotzdem legt der mittlerweile 18-Jährige die Strecke gern zurück, seit er Anfang September sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im stationären Hospiz im Ahrtal begonnen hat.

Alexander Seiberts Mutter hat ihn auf die Stellenanzeige aufmerksam gemacht. „Dann habe ich mal im Hospiz angerufen, meine Unterlagen eingereicht und mich bei einem Gespräch persönlich vorgestellt“, sagt der gebürtige Bad Godesberger. Schließlich habe er nach dem Schulabschluss im vergangenen Jahr an der Berufsschule in Linz noch nicht so recht gewusst, was er machen solle.

Themen wie Tod und Sterben scheute er nicht, auch wenn er sich vorher damit noch nicht allzu sehr beschäftigt habe. „Aber das ist ein spannendes Thema, und die Arbeit im Hospiz ist nichts Alltägliches, sondern etwas Besonderes“, sagt Alexander Seibert. Mit dem Tod ist er vorher nur durch den Tod seiner Großmutter und vor ein paar Jahren auch seines Großvaters in Berührung gekommen. Man dürfe es sich auch nicht so vorstellen, dass es im Hospiz immer nur um den Tod gehe, sagt er. Im Gegenteil: „Es ist nicht negativ hier, sondern sehr positiv.“ Man teile traurige, aber auch viele freudige Momente, und gerade das Team stehe sehr zusammen. „In einem Krankenhaus ist alles viel steriler, und alles ist auf die Krankheit bezogen. Hier geht es sehr viel mehr auch um den Menschen.“ Außerdem sei das Haus noch sehr neu und die Einrichtung modern.

Klar, dass seine Freunde oft nicht wissen, was ein Hospiz ist und, dass manche viele Fragen haben, was er dort macht. „Morgens gehe ich erstmal in die Küche, koche Kaffee und bringe den Hospizgästen das Frühstück aufs Zimmer. Auch mittags frage ich, ob und was sie gerne essen möchten.“ Manchmal ergebe sich auch ein längeres Gespräch mit den Gästen. Pflegerische Tätigkeiten gehören nicht zu den Aufgaben des FSJlers, aber die Unterstützung des Hausmeisters bei handwerklichen Tätigkeiten, das Verstauen etwa von Wäsche- oder Lebensmittelanlieferungen, Getränkeservice und Aufräumen im zentralen Wohnzimmer des Hospizes, Tätigkeiten in den Außenanlagen oder die Vorbereitung von Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerten, Tagungen oder Feiern im Mehrzweckraum des Hauses. Er ist überall dort zur Stelle, wo er gebraucht wird und ein Gast oder Angehöriger vielleicht einen Wunsch erfüllt haben möchte.

„Er ist für uns eine tolle Unterstützung und entlastet uns an vielen Stellen“, sagt Hospiz- und Pflegedienstleiterin Yasmin Brost. Das Tätigkeitsgebiet eines FSJlers im stationären Hospiz könne individuell nach Interessenlage der jungen Leute ausgestaltet werden, denn es gebe ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Bei allen Aufgaben werden die FSJler in das Hospizteam eingebunden, angeleitet und unterstützt. Ihr Freiwilligendienst beinhaltet auch mehrere Fortbildungswochen mit FSJlern anderer Einrichtungen innerhalb der Dienstzeit sowie ein monatliches Taschengeld, Sozial- und Krankenversicherung und Anspruch auf Urlaub.

Was Alexander Seibert nach Abschluss seines Freiwilligen Sozialen Jahres machen möchte, weiß er noch nicht genau, aber „auf jeden Fall etwas mit Menschen. Das ist einfach abwechslungsreicher als irgendwo an der Kasse zu stehen oder Regale einzuräumen.“ Er bleibt voraussichtlich bis Ende August 2018. Bewerbungen für seine Nachfolge nimmt das Hospiz, das entsprechend zertifiziert ist, bereits jetzt entgegen. ⋌

Interessenten für ein FSJ melden sich beim Hospiz im Ahrtal, Anna Louen, Dorotheenweg 6, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, E-Mail: anna.louen@hospizimahrtal.de. Infos: 0 26 41/9 18 75 30, www.hospizimahrtal.de.