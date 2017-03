Ehrenamt im Kreis Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Die Bürgerstiftung der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel zieht Bilanz. Sport und Kultur stehen im Fokus der Förderung.

Von ga, 03.03.2017

Hilfe zur Selbsthilfe: Ganz im Sinne dieses urgenossenschaftlichen Mottos hat die Bürgerstiftung der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel im vergangenen Jahr in ihrem Geschäftsgebiet 350 Projekte gemeinnütziger Vereine und Institutionen in 88 Städten, Ortsteilen und Dörfern mit mehr als 170 000 Euro unterstützt. „Wir wollen mit der Stiftungsarbeit dazu beitragen, dass unsere Heimat liebens- und lebenswert bleibt“, erklärte Vorstandsvorsitzender Elmar Schmitz bei der Bilanz.

„Manchmal reichen schon wenige hundert Euro, um beispielsweise die Durchführung einer Jugendfreizeitmaßnahme zu sichern oder um Vereine bei der Anschaffung von Gerätschaften zu unterstützen. Die Förderung kann aber auch mehrere tausend Euro ausmachen, etwa wenn wir dabei helfen, so großartiges Engagement wie bei den Passionsspielen in Rieden finanziell abzusichern.“ Projekte aus dem Bereich Kunst und Kultur hat die Bürgerstiftung im vergangenen Jahr mit knapp 72 000 Euro unterstützt.

Wie zum Beispiel das Programm „Dichtung und Wahrheit“, das in den Sommermonaten Literatur- und Theaterbegeisterte nach Schloss Bürresheim lockt. Nicht weit davon entfernt schmücken jedes Jahr am Pfingstmontag ausgewählte Perlen der barocken Musik die Wallfahrtskapelle in Sankt Jost. Kammermusik bildet auch den Rahmen für die Jahres-aus-Klang Konzerte in Gilligs Mühle in Antweiler.

Lautere Töne bestimmen dagegen das Jugendfestival „AHRROCK“ in Altenahr oder „Moshpit on Fire“ in Sinzig. Für Projekte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung stellte die Bürgerstiftung 2016 knapp 35 000 Euro bereit. Weitere 13 600 Euro gingen an Projekte der allgemeinen Jugendhilfe. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel die Erweiterung von Schulbibliotheken, Bewerbertrainings sowie Erste-Hilfe-Kurse finanziert, aber auch nicht alltägliche Projekte wie das „Lebendige Mahnmal“ am Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach, das an Mitglieder der Schulgemeinschaft erinnert, die in den Weltkriegen und im Nationalsozialismus ums Leben kamen.

Sportorganisationen hat die Bürgerstiftung 2016 mit 32 000 Euro unterstützt. Zu den Projekten gehörten beispielsweise die Teilnahme an Lehrgängen zur Jugendtrainerausbildung, die Erweiterung der Wurfanlage am Sportplatz in Burgbrohl und die Errichtung einer Beach-Volleyball-Anlage in Ulmen.