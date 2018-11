Kein Personenschaden

In einem Drei-Familien-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es gebrannt.

BAD NEUENAHR. In einem Drei-Familien-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Bewohner wurden vom Deutschen Roten Kreuz untergebracht.

Großalarm am Dienstagabend für die Feuerwehr in Bad Neuenahr. In einem Drei-Familien-Haus an der Ahrweiler Straße war es gegen 18.30 Uhr zunächst zu einem Feuer in der Küche des ersten Obergeschosses gekommen. Beim Eintreffen des Löschzuges Bad Neuenahr stand bereits die ganze Wohnung in Flammen. Die Bewohner des zweiten Obergeschosses, die der brennenden Wohnung und der im Parterre hatten das Gebäude noch rechtzeitig über das Treppenhaus verlassen können.

Unter Einsatzleitung von Richard Lindner bekämpften 20 Wehrleute, davon etliche unter schwerem Atemschutz, den Vollbrand der Wohnung. Gegen 19.15 Uhr war das Feuer gelöscht. „Zum Glück hat es keine Verletzten gegeben“, sagte der Einsatzleiter dem General-Anzeiger. Den Schaden an dem Wohnhaus beziffert Richard Lindner mit rund 150.000 Euro. Um die Unterbringung der Bewohner kümmerte sich am Abend das Rote Kreuz.