Im Fernsehen

AHRWEILER. Schüler des Gymnasiums Calvarienberg sind beim "Tigerenten Club" dabei und treffen dort auf die Deutsche Meisterin im Stand-up-Paddling Paulina Herpel.

Paulina Herpel kann keiner das Wasser reichen: Sie ist die beste deutsche Stand-up-Paddling-(SUP)-Surferin und zum dritten Mal in Folge Deutsche Meisterin. Ob auf dem offenen Meer, auf flachen Seen oder in reißenden Flüssen – Paulina paddelt durch ganz Europa. Im Studio des „Tigerenten Clubs“ (Das Erste) gibt sie nun am Sonntag, 5. August, ab 7.05 Uhr, den Zuschauern eine kleine SUP-Einführung im Außenpool. Mit viel Power spielen zwei Schulklassen aus Ahrweiler und Riedlingen um den goldenen Tigerenten-Pokal und Spendengeld für selbst gewählte Kinderhilfsprojekte.

Herpel berichtet dann auch, warum dieser coole Sport für sie die Welt bedeutet. Auf ihrem Board stürzt sie sich in wilde Fluten, sogar bei Wave-Weltmeisterschaften ist sie schon mitgesurft. Den beiden Moderatoren Muschda Sherzada-Rohs und Johannes Zenglein zeigt Paulina ihre Ausrüstung und erklärt, warum Kraft, Ausdauer und ein gutes Gleichgewichtsgefühl so wichtig für ihren Sport sind. Schüler Hannes aus dem Studiopublikum probiert Stand-up-Paddling spontan selbst aus und wagt sich vor sommerlicher Kulisse auf ein Inflatable Board, ein aufblasbares Brett. Für Kinderreporter Felix ging es sogar auf große SUP-Tour durch Hamburg.

Kraft, Ausdauer und Balance sind gefragt

Action gibt es natürlich auch beim Wettkampf um den goldenen Tigerenten-Pokal und Spendengeld für Kinderhilfsprojekte. Im Studio treten dazu die Tigerenten vom Gymnasium Calvarienberg in Ahrweiler gegen die Frösche vom Kreisgymnasium Riedlingen (Baden-Württemberg) an.

Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und den Kinderkanal Kika und es gibt ihn seit mehr als 20 Jahren. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, wer die Rodeoente bezwingt und wer seinen Lehrer baden schicken darf.

Gezeigt wird die Sendung „Tigerenten Club“ am kommenden Sonntag, 5. August, um 7.05 Uhr im Ersten sowie im Kika am Samstag, 11. August, um 10.45 Uhr.