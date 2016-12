Stationäres Hospiz im Ahrtal

26.12.2016 KREISSTADT. Das Stationäre Hospiz im Ahrtal verzeichnet eine Auslastung von 92 Prozent. Der Dankabend galt vor allem den Unterstützern.

Voll wurde es im Foyer und im Mehrzweckraum des stationären Hospizes im Ahrtal, denn viele der Unterstützer des Hauses waren gekommen. Schließlich war es den Verantwortlichen ein Anliegen, allen Spendern Dank zu sagen, die die Einrichtung während der Bauphase und in ihrem ersten Jahr mit einer Großspende unterstützt haben, was auch die „Spendensteine“ an der Wand am Eingang bekunden. Genau ein Jahr ist es her, dass das Hospiz feierlich eröffnet wurde.

Jahre-, sogar jahrzehntelang hätten zuvor manche Skeptiker die Frage nach dem eigentlichen Bedarf des Hauses gestellt, „aber die war nach Eröffnung eigentlich innerhalb von einem Monat erledigt“, konstatierte die Vorsitzende des Hospiz-Vereins Rhein-Ahr, Ulrike Dobrowolny, bei der Begrüßung.

Auf „ein gelungenes erstes Jahr“ blickte auch Christoph Drolshagen, Geschäftsführer der Hospiz im Ahrtal gGmbH. Hospiz- und Pflegedienstleiterin Yasmin Brost verwies auf eine Auslastung von 92 Prozent: „Wir konnten 86 Menschen bei uns aufnehmen. Hiervon durften wir sechs Gäste wieder entlassen. 70 Menschen sind im Hospiz verstorben.“ Um die bis zu zehn Gäste des Hospizes kümmere sich ein Team aus 15 Pflegekräften, drei Hauswirtschaftskräften, je eine Mitarbeiterin in Verwaltung und Sozialdienst, zwei Seelsorgerinnen, eine Psychoonkologin und „zehn unverzichtbare ehrenamtliche Helfer“.

86 Menschen, die sich dem Hospiz anvertraut hätten, bedeuteten 86 Schicksale, führte Drolshagen aus: „Das bedeutet auch für unsere Mitarbeiter, sich immer wieder neu auf Menschen einzulassen, ihre letzten Lebenswege mitzugehen und zu begleiten. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass es uns auch gelungen ist, ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospiz-Vereins mit in diese Arbeit zu integrieren.“ So werde das Hospiz weiterhin eine Einrichtung der Bürger des Ahrtals sein und bleiben.

Dass das Hospiz am richtigen Ort stehe, zeige sich tagtäglich beim Blick aus den Fenstern auf Weinberge und Felder, aber auch auf das Krankenhaus Maria Hilf, durch dessen Nähe vieles leichter zu erledigen gewesen sei. Auch seien vier niedergelassene Ärzte als kooperierende Mediziner gefunden worden. Sie stehen zur kollegialen Beratung zur Verfügung, nehmen regelmäßig an der Interdisziplinären Gesprächsrunde im Hospiz teil oder übernehmen bei Bedarf ergänzend die schmerztherapeutische Versorgung.

Der Idealfall ist es, so Brost, wenn die bisherigen Hausärzte ihre Patienten im Hospiz weiter betreuen. Für Gäste aus weiter entfernten Ortschaften hätten sich kooperierenden Palliativmediziner aus der nahen Umgebung bereit erklärt, auf Wunsch auch die hausärztliche Versorgung im Hospiz zu übernehmen. Durch die Unterstützung und den Einsatz vieler sei die Realisierung der Einrichtung erst möglich geworden, sagte Drolshagen. Das Hospiz bleibe auf Spenden angewiesen, weil der Gesetzgeber vorsehe, dass jede Hospizeinrichtung fünf Prozent des Gesamtumsatzes auf diese Art aufbringen müsse: „Das ist so gewollt, um die Hospizträger dazu zu verpflichten, Bürger seines Umfelds immer wieder in die Arbeit des Hospizes einzubinden.“

Hinzu kämen Kosten, die von Kostenträgern nicht übernommen würden wie etwa die für Seelsorge oder Kunsttherapie. Nicht um jemanden noch zu bekehren, sondern, weil sich die Frage nach dem Sinn des Lebens am Ende des Lebens in einer hohen Dramatik stelle, helfen auf Wunsch des Hospiz-Gastes Seelsorger bei der Suche nach einer individuellen Antwort auf diese Frage.

Auch Johanna Will-Armstrong, Vorsitzende, Vorstandmitglied der von-Bodelschwinghschen-Stiftungen Bethel, zeigte sich beim Spender-Empfang beeindruckt vom zivilgesellschaftlichen Engagement für das Hospiz im Ahrtal und dem starken Gemeinsinn: „Schließlich will sich am Schluss des Lebens keiner mehr Sorgen machen.“ (Andrea Simons)