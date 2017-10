Polizei bittet um Hinweise

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein 57-jähriger Mann ist am Freitagabend Opfer eines Raubüberfalls in Bad Neuenahr-Ahrweiler an der eigenen Haustüre geworden. Die drei Täter konnten flüchten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.10.2017

Gegen 21.30 Uhr klingelten drei Männer bei einem 57-Jährigen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Als dieser die Haustüre öffnete, schlug ihm einer der Männer sofort ins Gesicht. Zwei andere traktierten den Mann mit weiteren Tritten und Schlägen, während der Dritte sich im Hausflur nach Wertgegenständen umsah.

Das Opfer wehrte sich so heftig, dass die Männer schließlich ohne Beute die Flucht ergriffen. Einer der Täter verlor dabei eine Mappe. Die Täter flüchteten in einem silberfarbenen, möglicherweise hochmotorisierten BMW (Kennzeichenfragmente B und 7), welcher, laut Zeugenaussagen, in der Nikolaus-Bahles-Straße bereit gestanden haben soll.

Täterbeschreibung:

Drei männliche Personen, osteuropäische Sprache und Aussehen. Einer der Täter trug DHL-Kleidung, eine rote Sturmhaube und hielt eine Mappe in der Hand.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Fluchtfahrzeug oder den Tatverdächtigen geben können sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Max-Planck-Straße 2 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Telefon: 02641 974 0 Telefax: 02641 974 100 E-Mail: pibadneuenahr@polizei.rlp.de melden.