Feuer in Bad Neuenahr

Ein Feuerwehrmann am Brandherd in der Küche der Dachgeschosswohnung in Bad Neuenahr.

BAD NEUENAHR. Bewohnerinnen können sich rechtzeitig retten. Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Von Günter Schmitt, 27.03.2017

Zum Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bad Neuenahrer Mittelstraße ist es gestern Nachmittag gekommen. Die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung hatte in einer Pfanne auf dem Küchenherd Öl erhitzt. Das Öl entzündete sich zuerst selbst und dann die Küche und das Inventar. „Die Bewohnerin und ihre Schwester konnten sich aus dem Anwesen retten und die Rettungsleitstelle alarmieren“, berichtete Gerd Vogt von der Ahrweiler Polizei.

Weitere Personen befanden sich nicht in dem Haus. Die als erste am Brandort eingetroffene Polizei evakuierte drei Personen aus einem Nachbarhaus und riegelte den Brandort ab.

Der Löschzug aus Bad Neuenahr brachte unter Einsatzleitung von Richard Lindner den Brand schnell unter Kontrolle. Die gesamte Dachgeschosswohnung wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler beläuft sich der Schaden auf 50 000 Euro.