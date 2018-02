Diebe steigen nachmittags in Haus ein.

Kreis Ahrweiler. Zwei Wohnungseinbrüche vermeldet die Kriminalinspektion (KI) Mayen in Unkelbach und Bad Bodendorf. Die Täter erbeuteten Schmuck und Geld.

Unbekannte Täter hebelten am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 und 18 Uhr in der Unkelbacher Rheinstraße das rückwärtige Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Da es zur Tatzeit noch hell war, besteht die Möglichkeit, so hofft die Polizei, dass Anwohner am Nachmittag verdächtige Personen beobachtet haben.

Am selben Abend kam es zwischen 18.30 und 21.40 Uhr in der Bad Bodendorfer Hauptstraße zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und nahmen Schmuck, Geld und eine Münzsammlung mit. Um in den Gartenbereich des Anwesens zu gelangen, waren sie zuvor aus Richtung Bahngleise kommend über einen Maschendrahtzaun geklettert.

Die Polizei fragt in beiden Fällen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die KI Mayen unter 02651/8010 entgegen.