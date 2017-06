Eilmeldung

Bonn. Aufgrund einer Terrorwarnung ist Rock am Ring unterbrochen worden. Nach GA-Informationen handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.06.2017

Das Musikfestival Rock am Ring ist am Abend aufgrund einer Terrorwarnung abgebrochen worden. Per Lautsprecher wurden die Zuschauer informiert. Nach GA-Informationen handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Veranstalter bitten auch via Twitter die Fans, sich in Richtung Campingplatz zu begeben.

Rock am Ring findet in diesem Jahr wieder auf dem Nürburgring statt. Rund 200.000 Zuschauer werden an dem drei-tägigen Event erwartet. Laut Organisator Marek Liebermann gibt es eine Drohung. Er habe zwei Stunden mit der Polizei gesprochen. Diese habe ihm nun empfohlen, das Festgelände zu räumen.

Weitere Infos folgen.

Unsere Reporter Moritz Rosenkranz, Britta Röös und Andreas Dyck berichten über "Rock am Ring" vor Ort in unserem Liveticker.