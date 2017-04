Abstraktes Kunstwerk in Ahrweiler

22.04.2017 Altenahr. Immer wieder fotografieren Ausflügler das seltsame Kunstwerk des Kfz-Meisters Peter Schmitz im Ahrtal: Eine große Buche wächst in Altenahr mitten durch ein blaugraues Auto.

„Ich habe noch nie gehört, dass es das so noch mal gibt in Deutschland“, sagte Schmitz der Deutschen Presse-Agentur. „Man sieht woanders höchstens mal halbe Autos an Hauswänden.“ Sein Baumvehikel an einem kleinen Hang neben seinem Autohaus diene auch vielen Besuchern des Nürburgrings als Wegmarke: „Ach, Sie sind da, wo das Auto um den Baum rum ist?“ Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Schmitz sagte der dpa weiter, die Buche mit Blechkleid #sei vor rund zehn Jahren seine „spontane Schnapsidee“ gewesen. „Wir haben das Auto an Feierabenden und Wochenenden komplett entkernt, in der Mitte zersägt, mit einem Kran auf den Hang gesetzt und um den Baum herum wieder zusammengeschraubt.“ 80 bis 100 Arbeitsstunden seien für das Kunstwerk auf seinem Grundstück angefallen, erklärte der 57 Jahre alte Kfz-Meister. Die Untere Wasserbehörde habe grünes Licht gegeben, „weil kein Motor und keine Betriebsstoffe mehr drin sind“.

Laut Schmitz halten auch oft Busse mit niederländischen und belgischen Touristen zum Fotografieren: „Wenn ich für jedes Foto einen Euro bekäme, bräuchte ich nicht mehr zu arbeiten.“ (dpa)