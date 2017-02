Von ye, 17.02.2017

Der 48-jährige Thorsten Wiechmann ist Professor für Raumordnung und Planungstheorie an der Technischen Universität Dortmund. Er ist unter anderem im Duisdorfer Helmholtz-Gymnasium zur Schule gegangen, hat an der Universität Bonn Geographie studiert und dort in den 90er Jahren auch als Lehrbeauftragter gearbeitet. Später war er Professor für Raumordnung in Dresden. /FOTO: PRIVAT