Zu den Personen

Von trs, 18.03.2017

Ariane von der Heyden-Karas, Rechtsanwältin für Familien- und Medizinrecht in Bonn, wohnt mit ihren drei Kindern in Buschhoven. Schon früh war die heute 51-Jährige in verschiedenen Chören und Ensembles aktiv und stand mit zehn Jahren bereits auf der Bühne der Bonner Oper. Ihre Ausbildung als Sopranistin erhielt sie bei der Kölner Professorin Barbara Schlick, bei Emma Kirkby in London und Johanna Koslowsky vom Vokalensemble Cantus Cölln. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Juristin tritt von der Heyden-Karas als Solistin mit weltlichen und geistlichen Liedern auf.

Mit ihrem Mann und beiden Kindern lebt die 52-jährige Bettina von Dombois in Bonn-Beuel. Ihre musikalische Ausbildung erhielt sie im künstlerischen Hauptfach Violine an den Musikhochschulen Würzburg und Düsseldorf. Während ihres Studiums begann sie ihre internationale Konzerttätigkeit unter anderem beim Orchester Concerto Köln, bei dem sie seit 27 Jahren mitwirkt. Ihre besondere musikalische Liebe gilt der Barockmusik auf historischen Instrumenten.