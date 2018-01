Polizei sucht Zeugen

RHEIN-SIEG-KREIS. Insgesamt 13 Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche verzeichnete die Polizei am vergangenen Wochenende im Rhein-Sieg-Kreis. Häuser in Siegburg, Niederkassel, Spich und Eitorf waren betroffen.

Von Michael Lehnberg, 29.01.2018

Insgesamt 13 Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche verzeichnete die Polizei am vergangenen Wochenende. Nur kurz hatte ein Mieter seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Siegburger Ludwigstraße in der Nacht zu Sonntag verlassen und ein Fenster auf Kipp stehen lassen. Als der Bewohner heimkehrte, war das Fenster komplett geöffnet und sein Fernsehgerät im Wert von 1500 gestohlen.

In der Ahornstraße in Niederkassel brachen Täter laut Polizei die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Welche Beute die Einbrecher mitnahmen, ist noch unklar. In der Pfarrer-Werr-Straße in Spich warfen Einbrecher eine Terrassentür mit einem Ziegelstein ein, um ins Haus zu gelangen. Auch dort sind Art und Umfang Beute noch unklar.

Im Geisbachweg in Eitorf drangen Unbekannte ebenfalls durch die Terrassentür in ein Reihenhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Behältnisse, Möbel und sogar Umzugskartons nach Wertsachen. Dabei nahmen sie neben Bargeld auch elektrische Küchengeräte und ein Fernsehgerät mit. Sogar einen Gasgrill von der Veranda stahlen die Einbrecher. Der Beutewert beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. In Eitorf-Alzenbach an der Siegtalstraße wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter entwendeten neben Schmuck auch Bargeld.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02241/5410.