Darmstadt. Ein Youtuber baut die erste bemannte Drohne und fliegt damit zur Bäckerei. Wie Petzi und seine Freunde in den Pixibüchern.

Tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten, hieß vor Jahrzehnten ein beliebter Kinostreifen. Inzwischen haben Filme ein bisschen mehr Farbe bekommen, und die Bilder flackern auch nicht mehr über den Kinoprojektor, sondern sind weltweit im Internet abrufbar. Völlig ruckelfrei. Ein tollkühner junger Mann in seiner fliegenden Kiste – pardon Badewanne – landet zurzeit einen Klickhit im Netz.

Der Youtuber hat in Darmstadt gefilmt, wie er mit seiner Badewanne zum Bäcker geflogen ist. Es ist unklar, ob er jetzt dauerhaft auf Körperhygiene verzichten muss. Jedenfalls hat er die Wanne zur Riesendrohne ausgebaut und lenkt sie selbst mit einer Art Fernbedienung. Der Pilot selbst nennt sich Philipp und gehört zum Youtuber-Trio „The Real Life Guys“.

Und es ist die Rede vom ersten bemannten Drohnenflugs in Deutschland. Man sieht wie der Pilot seine Wanne vor seinem Haus startet und abhebt, einen Acker überquert und auf einem Parkplatz vor der Bäckerei landet, ein belegtes Brötchen kauft und wieder zurück fliegt. Damit das Flugzeug auch sanft landet, hatte Youtuber Philipp eine Gummimatte druntergebunden.

Foto: Carlsen-Verlag Petzi reist mit seinen Freunden in der Badewanne um die Erde.

Nicht auszuschließen, dass der junge Mann einer Generation entstammt, dem die Eltern zum Einschlafen Pixibücher vorgelesen hat. Und da gibt es die Abenteuer des Bären Petzi, der mit seinen Freunden in einer fliegenden Badewanne auf Weltreise ging. Höhe gewannen die Comicstars damals allerdings noch mit Luftballons. Mit dem Landen allerdings war schwieriger. Die Ballons platzten und die Badewanne fiel – Glück ist Geschick – in einen kleinen See. Alle blieben unverletzt.

Auch Philipps Ausflug blieb ohne böse Folgen. Um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, musste er aber unter einer Flughöhe von 30 Metern bleiben und durfte nur Privatgrundstücke überfliegen. Kein Modell also für jeden Tag.