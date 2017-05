Unwetter in der Region

Foto: DPA

Eine flache Stelle oder gar eine Mulde im Gelände dient als idealer Rückzugsort bei Gewitter. Kurzum: Am besten ist man tiefer als das umgebende Gelände, da hohe Punkte Blitze anziehen. Nur besonders enge Mulden sollte man meiden. Auch sollte man sich nicht auf den Boden legen. Denn Blitze enden nicht direkt mit einem Einschlag in den Boden, sondern können auch noch mehrere 100 Meter vom Einschlagspunkt eine Gefahr darstellen. Stellen Sie die Beine zusammen. So bieten Sie dem Erdstrom zwar einen Ein- aber keinen Ausgang und er lässt ab.