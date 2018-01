Hochwasser in Remagen

Folgende Pegelstände (bezogen auf den Pegel Koblenz) sind laut Hochwasser-Alarmplan und Wasser- und Schiffahrtsamt wichtige Gradmesser.

04.01.2018

6,40 Meter: Die Rheinalle in Kripp wird überflutet. Die Rheinfähre Kripp-Linz stellt ihren Betrieb ein.

7,70 Meter: Die Bundesstraße 9 in Oberwinter wird teilweise überflutet; die Boote und Schiffe im Sporthafen liegen auf Höhe der Bundesstraße.

7,80 Meter: Die Rheinpromenade in Remagen wird in voller Länge überflutet. Sandsäcke werden bereitgestellt. In den Rheingassen werden Stege eingerichtet. Der Krisenstab aus Stadt und Feuerwehr tagt täglich.