Kommentar zur Kriminalstatistik im Kreis

Siegburg. Die positiven Zahlen, die die Polizei am Montag in Siegburg präsentierte, dürfen nicht über die negativen hinwegtäuschen. Für die Polizei wie auch die Bürger heißt es weiterhin wachsam bleiben – Kriminalität macht keine Pause.

Von Laszlo Scheuch, 07.03.2017

Gewiss: Den Beamten gebührt ob der sinkenden Zahl an registrierten Straftaten Lob. Es wäre aber fatal, würde sich die Polizei jetzt auf diesen Lorbeeren ausruhen. Gerade in punkto Prävention heißt es, die begonnene Arbeit fortzusetzen. Es lohnt sich immer, in gut ausgebildete Beamte zu investieren und die Bürger zu sensibilisieren. Das zeigt insbesondere die sinkende Zahl der Wohnungseinbrüche. Das muss Mut machen, auch in anderen Bereichen vermehrt präventiv einzugreifen.

Zum Beispiel beim Thema Körperverletzung und dort insbesondere bei häuslicher Gewalt. Mehr Sensibilität bei diesem Thema mag zunächst einmal die Fallzahlen nach oben treiben, was nach Einschätzung der Polizei 2016 wohl der Fall war. Auf Dauer zahlt sich die Prävention aber auch hier aus: Je früher die Polizei im Spiel ist, desto besser. Denn so kann unter Umständen vermieden werden, dass sich häusliche Gewalt in manchen Familien etabliert. Durch frühes Eingreifen kann womöglich Schlimmeres verhindert werden.