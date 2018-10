Verbrauch in Deutschland

Jeder Deutsche verbraucht pro Jahr im Durchschnitt 134 Rollen. Nur die Amerikaner müssen öfter.

Eine der letzten großen Tabuzonen unserer Zeit ist der Sektor der Stoffwechsel-endprodukte. Was hinter der geschlossenen Toilettentüre passiert, entzieht sich für gewöhnlich dem öffentlichen Diskurs. Außer vielleicht, wenn der Arzt aus rein professionellem Interesse zu fragen gezwungen ist: Hatten wir denn schon Verdauung? Abgesehen davon herrscht bei diesem Thema beredtes Schweigen. Das könnte jetzt das Statistik-Portal namens Statista ändern.

Das vermeldet nämlich in Zahlen und Daten, wie hoch der bundesdeutsche Toilettenpapierverbrauch von Erika, Max, Ben und Emma Mustermann ist. Das Ergebnis ist, je nach Perspektive, beruhigend oder erschreckend. Pro Kopf verbrauchen die Menschen hierzulande 12,1 Kilogramm des perforierten Weichblattreservoirs. Das macht bei 90 Gramm pro Rolle ungefähr 134 Rollen pro Jahr. Wenn man das auf einen Vier-Personen-Haushalt umrechnet, dann kommt man auf einen Bedarf von 536 Rollen per Anno. Geteilt durch Zehn (so viele sind regelmäßig in einem Verkaufsgebinde) und geteilt durch die Wochen des Jahres, wird man gewahr, dass unsere Mustermanns pro Woche eine Packung verbrauchen, wie sie bei Aldi und Co. bereit liegt.

Das legt wiederum nahe, dass die Diskounter von dem Befund nicht besonders überrascht sein dürften, gehen die doch bei ihren Berechnungen vom Otto-Normal-Käufer aus, der einmal die Woche vorbeischaut. Weltweit liegt Deutschland beim Klopapierverbrauch übrigens an zweiter Stelle, nur überflügelt von den Amerikanern, die 141 Rollen pro Po pro Jahr verkonsumieren. China bringt es nur auf 49. Selbst Frankreich liegt bei lediglich 71 Rollen. Man möchte gar nicht wissen, warum das so ist.