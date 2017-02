GA-Umfrage

Rhein-Sieg-Kreis. Während die einen den Valentinstag für einen schönen Brauch halten, sehen andere darin lediglich einen Aufruf zum Konsum. Wie stehen Sie zum Tag der Liebenden? Stimmen Sie in unserer Umfrage ab!

Kein Geringerer als der heilige Valentin, der von 176 bis 273 nach Christus lebte, zeichnet für den Valentinstag verantwortlich. Er geht auf die Legende des italienischen Bischofs Valentin von Terni zurück. Der traute im dritten Jahrhundert nach Christus Liebende, die nach dem damaligen kaiserlichen Befehl eigentlich hätten unverheiratet bleiben müssen.

Und wie kommen heute noch die Blumen ins Spiel? Nun: Der Legende nach soll der Bischof nach der Trauung den Frischvermählten auch noch Blumen aus seinem eigenen Garten geschenkt haben.

In vielen Städten Mittelitaliens ist der heilige Valentin bereits im Altertum verehrt worden. Im Mittelalter zählte er zu den wohl volkstümlichsten Heiligen der Kirche - wie Nikolaus und Martin. Im späten Mittelalter war es Brauch, dass junge Paare am Valentinstag durch das Los "füreinander bestimmt" wurden. Heißt: Nach gegenseitigem Austausch von Geschenken blieben sie ein Jahr verlobt, ehe sie heiraten durften.

In vielen Ländern wird Valentin als Patron der Liebenden und Heiliger der Zärtlichkeit verehrt. Seit mehr als 500 Jahren erwählen Frauen und Männer in England und Schottland am Valentinstag einen "Valentin" oder eine "Valentine". So lässt Dichterfürst William Shakespeare Ophelia im "Hamlet" singen: "Morgen ist Sankt-Valentins-Tag, wohl an der Zeit noch früh, und ich, 'ne Maid, am Fensterschlag, will sein eur' Valentin."

Doch nicht immer war der Valentinstag einer, der ausschließlich den Glückshormonen vorbehalten war: Am 14. Februar 1929 kam es in Chicago zum nicht nur seiner Verfilmung wegen legendären Valentinstag-Massaker (auf Englisch: Saint Valentine's Day Massacre). Ausgerechnet am Tag der Verliebten kommt es innerhalb der ehrenwerten Gesellschaft in der amerikanischen Millionenmetropole zu einer bleigeladenen, blutigen Abrechnung.

Hat der Valentinstag für Sie noch eine Bedeutung? Iris Stöltzel, 51, Kinderkrankenschwester aus Meckenheim "Der Valentinstag ist einerseits eine schöne Gelegenheit, an jemanden zu denken. Allerdings kann man das auch an allen anderen Tagen im Jahr genauso tun..."

Wolfgang Böhm, 72, Pensionär aus Bornheim "Das ist ein Tag für die Geschäftswelt. Man wird angeregt, etwas zu kaufen. Auch ich werde meiner Freundin etwas schenken."

Heike Lösch, 55, Sekretärin aus Rheinbach "Ich halte den Valentinstag für überflüssig. Das ist doch nur ein Marketing-Gag. Wer sich liebt, der braucht keinen Gedenktag. Ich finde Geburtstage viel wichtiger."

Christine Klamert, 29, Wissenschaftliche Mitarbeiterin aus Rheinbach "Wir feiern den Tag nicht und schenken uns auch nichts. Ich brauche keinen Extra-Tag, um mit meinem Freund zu feiern."

Obwohl sich keine Prominenten unter den Opfern befanden, erlangte die Tat aufgrund der Ausführung und der dabei ausgeübten Brutalität große Aufmerksamkeit. Und so lief sie ab: Ein fünfköpfiges Killerteam fuhr in zwei schwarzen Limousinen, die denen der Chicagoer Kriminalpolizei täuschend ähnlich sahen, vor einer Autowerkstatt vor, die in den Händen der sogenannten North Side Gang war. Drei Killer trugen Polizeiuniformen und inszenierten eine Razzia. In der Werkstatt trafen sie auf sieben Gangmitglieder. Diese ließen sich widerstandslos entwaffnen und an die Wand stellen.

Mit Maschinenpistolen feuerten die Mörder daraufhin auf die Wehrlosen. Und: Bei ihrer Flucht täuschten die Täter eine Verhaftung vor, indem die beiden nicht uniformierten Täter von den uniformierten mit erhobenen Händen scheinbar abgeführt wurden.

Es konnte nie nachgewiesen werden, ob der legendäre Gangsterboss Alphonse "Al" Capone den Auftrag zum Valentinstag-Massaker gegeben haben soll. Im Jahr 1967 brachte Regisseur Roger Corman den Film "Chicago Massaker" in die Kinos.