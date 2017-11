Ein Unfall auf der A59 sorgte in Höhe Wahn am Samstagnachmittag für lange Staus. (Symbolbild)

Köln. Wegen eines Unfall auf der A59 in Höhe der Ausfahrt Wahn staut sich am frühen Samstagnachmittag der Verkehr in Richtung Köln auf mehreren Kilometern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2017

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Wegen der Unfallaufnahme in der Einfahrt Wahn ist zurzeit der rechte Fahrstreifen blockiert.

