Tierhalter schließen sich zusammen

Rhein-Sieg-Kreis. In Much gibt es den ersten bestätigten Nutztier-Riss eines Wolfs. Schafhalter aus dem Rhein-Sieg-Kreis reagieren darauf und haben nun laut eine Arbeitsgruppe gebildet.

Von Inga Sprünken, 06.09.2019

Den ersten Nutztier-Riss eines Wolfs in Much bestätigte jetzt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Die genetischen Untersuchungen einer Speichelprobe an einem am 1. August gerissenen Schafs lieferten den Beweis. Bereits am 6. Juni war wie berichtet ein Schaf in Hennef gerissen worden, der Nachweis, dass es ein Wolf war, konnte jedoch nicht eindeutig erbracht werden. Die bei zwei Vorfällen im Juni in Engelskirchen gerissenen vier Schafe wurden indes bestätigt. Die die Bestätigungen der Risse zweier Kälber am 23. August in Königswinter und eines Schafs am 30. August in Much steht noch aus.

Schafhalter aus dem Rhein-Sieg-Kreis haben nun laut Schafzüchter Simon Darscheid eine Arbeitsgruppe gebildet, die am Freitagabend ihre Arbeit aufnimmt. Ziel ist der eindeutige Nachweis des Raubtiers, das laut Darscheid im Bereich Engelskirchen und Much immer noch unterwegs ist, wie auch ein Video zeigen soll. Den Nutztierhaltern steht eine Entschädigung zu, wenn der Riss nachweislich durch einen Wolf erfolgt ist.