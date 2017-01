Versuchtes Tötungsdelikt

Die Polizei sucht nach den Beteiligten einer Schlägerei in Bad Hönningen.

14.01.2017 Bad Hönningen. In einer Gaststätte ist ein Streit zwischen mehreren Männern so eskaliert, dass nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt wird.

Wie die Polizei berichtet, waren zunächst zwei Männer (29 und 32 Jahre alt) aus dem Kreis Neuwied mit dem Gastwirt in Streit geraten und hatten ein ausgesprochenes Hausverbot ignorierten. Im Anschluss daran entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit einer ebenfalls in der Gaststätte anwesenden Personengruppe, die in einer heftigen Körperverletzungen zwischen den beiden Gruppen endete.

Beide Männer wurden schwer verletzt, einer der beiden zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Fahndung nach den Beteiligten, die bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren, verlief bislang negativ. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Koblenz haben die Ermittlungen aufgenommen. (ga)