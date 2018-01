Nach "Friederike"

Bonn/Region . Am späten Vormittag mussten die Feuerwehr erste Sturmschäden in Bonn und der Region beseitigen. Der Zugverkehr wurde am Donnerstag für den ganzen Tag eingestellt. Straßen sind gesperrt. So ist die Lage am Feierabend.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.01.2018

Mit Windstärke 11 ist das Orkantief „Friederike“ am Vormittag über NRW hinweggefegt. Zoos, Märkte und viele Schulen schlossen, Eltern mussten ihre Kinder abholen.

In Bonn und der Region wurden viele Bäume entwurzelt und LKWs umgekippt. Der Bahnverkehr in NRW wurde eingestellt. Zum Feierabend gibt es hier einen Überblick, wie man am Abend schnellstmöglich nach Hause kommt.

Straßenverkehr

Ein umgestürzter LKW auf der A555 sorgte tagsüber in Fahrtrichtung Bonn für eine Vollsperrung. Außerdem ist auf den Hauptverkehrsachsen im östlichen Rhein-Sieg-Kreis auch weiterhin mit Behinderungen zu rechnen. Die L333 beispielsweise ist bei Eitorf gesperrt.

Die aktuelle Verkehrslage

Außerdem ist die L268 in Oberdollendorf sowie die Pützchens Chaussee in Beuel nicht befahrbar, da ein Baum auf der Fahrbahn liegt. Außerdem wird die Graurheindorfer Straße gesperrt, da dort ebenfalls ein Baum beseitigt werden muss.

Wieder frei sind die Robert-Koch-Straße in Bonn sowie der Ölmühlenweg in Rheinbach. Auch die Schmelztalstraße zwischen Bad Honnef und Aegidienberg sowie die Insel Grafenwerth sind wieder geöffnet. Trotzdem ist weiterhin mit Einsätzen und Verkehrsbehinderungen in Bonn und der Region zu rechnen.

Sturmtief "Friederike" in der Region Foto: Claudia Sülzen An der Kreuzweidenstraße in Bad Honnef ist ein Baum auf ein parkendes Auto gestürzt.

Foto: Privat In der Bonner Nordstadt auf dem Alemannenweg ist ein Baum auf die Straße gekippt.

Foto: Axel Vogel Umgekippter LKW auf der A555 in Richtung Bonn.

Foto: Axel Vogel Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar-Heide hat der Sturm das Überdach eines Balkons angehoben.

Foto: Ulrich Felsmann In Hangelar kippte ein Baum auf ein Haus.

Foto: Ulrich Felsmann Die Feuerwehr kürzt einen Baum in Hangelar.

Foto: Axel Vogel Friederike zerstört in Troisdorf einen Schornstein.

Foto: Christof Schmoll Auf der Zeithstr. B 56 zwischen Siegburg-Stallberg und Lohmar-Heide wurde ein Porsche Cayenne von einem Baum getroffen.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar-Heide stürzten Bäume auf ein Einfamilienhaus.

Foto: Christof Schmoll Unfall in Seelscheid.

Foto: Thomas Heinemann Umgekippter LKW auf der Bundesstraße 8 nach Hennef-Uckerath.

Foto: Thomas Heinemann Bäume hängen auf der A3 zwischen der Raststätte Siegburg und dem Kreuz Bonn über der Fahrbahn.

Die Feuerwehr zerschneidet zwischen der Raststätte Siegburg und dem Kreuz Bonn einen Baum.

Foto: Axel Vogel Umgekippter Baum in Bornheim-Merten.

Foto: Dennis Sennekamp Demolierte Ampelanlage in Bad Godesberg.

Foto: Christof Schmoll Auf der B507 zwischen Pohlhausen und Neunkirchen-Seelscheid haben sich die Autofahrer selbst geholfen und die auf der Straße liegenden Bäume zur Seite geräumt.

Bahnverkehr

In Nordrhein-Westfalen ist aufgrund des Orkantiefs Friederike der komplette Zugverkehr eingestellt und wird heute nicht wieder aufgenommen.

Stadtbahnen und Busse

Die Stadtbahnen der Linie 16 und 18 fahren wieder von Bonn nach Köln. Zwischenzeitlich wurde der Schienenverkehr eingestellt und auf das Bonner Stadtgebiet begrenzt. Aktuell endet die Linie 16 am Ubiering und die Linie 18 in Klettenberg. Bei den Buslinien kann es aufgrund witterungsbedingter Verkehrsbehinderungen zu Verspätungen kommen. Außerdem ist in Köln der Stadtbahnbetrieb auf den Linien 1, 3, 4 und 18 wegen Fahrleitungsschäden im Rechtsrheinischen gestört.

Flughafen Köln/Bonn

Es gibt inzwischen keine Beschränkungen mehr für Starts und Landungen an unserem Airport. Es kommt weiterhin zu Unregelmäßigkeiten im Flugplan, insbesondere bei den Landungen. Am späten Vormittag wurde der Flugverkehr zwischenzeitlich eingestellt.