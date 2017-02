Studie eines Geomarketing-Unternehmens

In Bad Honnef ist die Kaufkraft am höchsten.

Bonn. In welchen Gemeinden in der Region leben die wohlhabendsten Menschen? Eine Studie des Geomarketing-Unternehmens Nexiga zeigt, wo die Kaufkraft am höchsten ist.

Vor allem in Bad Honnef leben laut der Studie des Geomarketing-Unternehmens viele gut situierte Familien. Die Kaufkraft ist hier exakt 28 Prozentpunkte höher als der bundesweite Schnitt. Dahinter folgen Wachtberg (23,36) und Königswinter (19,46). Am geringsten ist die Kaufkraft an der oberen Sieg. Während Eitorf 8,42 Prozent unter dem Schnitt liegt, sind es in Windeck sogar 12,95 Prozent.

Generell scheint die Kaufkraft im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis vergleichsweise gering zu sein. Neben Eitorf und Windeck befinden sich nämlich auch Troisdorf (3,01 Prozentpunkte) und Ruppichteroth (3,87) unter dem Bundesschnitt. Anders sieht es im Linksrheinischen aus. Hier liegen alle Gemeinden darüber.

Im Kreis Ahrweiler gibt es mit Altenahr (1,73 Prozentpunkte) und Sinzig (1,82) ebenfalls zwei Gemeinden, die sich unter dem Schnitt befinden, wenn auch nur geringfügig. Gleiches gilt für Asbach im nördlichen Kreis Neuwied (2,78).

Der Index Um die regionale Vergleichbarkeit der Daten zu erleichtern, weist Nexiga einen Pro-Kopf-Index (BRD=100,0) aus. Ein Index (BRD=100,0) von 119,1 in einem Gebiet besagt, dass dort die durchschnittliche Pro-Kopf-Kaufkraft um 19,1 Prozent über dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegt. Ein Index von 87,2 hingegen bedeutet, dass es sich um ein Gebiet mit relativ niedriger Pro-Kopf-Kaufkraft handelt. Diese Beispielregion liegt um 12,8 Prozent unter dem Durchschnitt der Bundesrepublik. Die Studie basiert auf Daten Statistischer Landesämter, des Statistischen Bundesamtes und der Bundesagentur für Arbeit.

Bonn hat indes eine Kaufkraft, die 10,54 Prozentpunkte über dem bundesweiten Schnitt liegt. Damit rangiert die Bundesstadt vor Köln (8,01). Düsseldorf liegt hingegen deutlich darüber (20,27) und gehört damit zu den reichsten Gemeinden Nordrhein-Westfalens.