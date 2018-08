Rhein-Sieg-Kreis. Beim ersten landesweiten Warntag heulen am 6. September die Sirenen im Rhein-Sieg-Kreis. Auch die Warn-App "Nina" wird in den Test miteinbezogen.

Von Anne Wildermann, 23.08.2018

In ganz Nordrhein-Westfalen - so auch im gesamten Rhein-Sieg-Kreis - heulen am Donnerstag, 6. September, ab 10 Uhr die Sirenen für einen Probealarm. Für diesen Tag hat das Innenministerium den ersten landesweiten Warntag ausgerufen. Im Rhein-Sieg-Kreis werden mehr als 300 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Außerdem soll der Bevölkerung die Bedeutung der Signale in Erinnerung gerufen werden.

Beim Probealarm ertönt zunächst eine Minute lang ein ununterbrochener Heulton, der im Ernstfall für "Entwarnung" steht. Danach wird mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton das Signal für "Warnung" getestet, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Anschließend ertönt wieder der gleichbleibende Ton für "Entwarnung".

Warn-App "Nina" wird miteinbezogen

Auch die Warn-App "Nina" wird in den Test miteinbezogen. Mit ihr können die Feuer- und Rettungsleitstellen bei Großbränden und Unfällen mit Gefahrstoffen übers Handy warnen. Wer "Nina" installiert hat, dem wird die Probe-Warnmeldung für den eingestellten Ort oder den aktuellen Standort direkt auf dem Smartphone angezeigt. Außerdem wird die Direktdurchsagemöglichkeit im Programm von Radio Bonn/Rhein-Sieg getestet. Das heißt, das Radioprogramm wird unterbrochen, um Informationsdurchsagen der Feuerwehr zu senden.

Ertönt das Sirenensignal einmal im Ernstfall, sind geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen zu schließen. Außerdem ist auf Lautsprecherdurchsagen von Polizei und Feuerwehr sowie auf Durchsagen im Radiosender Radio Bonn/Rhein-Sieg zu achten. Wer im Ernstfall solche Durchsagen hört, sollte auch seine Nachbarn informieren.

In der Vergangenheit fanden die Warnsirenenproben samstags statt. Mit dem sogenannten "Warnerlass", der am 16. Mai 2018 veröffentlicht wurde, hat das NRW-Innenministerium die halbjährlichen Proben der Warnsirenen auf den jeweils ersten Donnerstag im März und September festgelegt. Der Termin im September wurde außerdem zu einem landesweiten Warntag bestimmt.