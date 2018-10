Marihuana-Plantage entdeckt

Bei Löscharbeiten eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus steigt die Feuerwehr über eine Leiter auf den Balkon.

17.10.2018 EUSKIRCHEN. Ein sechs Jahre altes Kind wurde bei einem Kellerbrand in Euskirchen leicht verletzt. In einer der Wohnungen des Hauses entdeckten Einsatzkräfte während der Löscharbeiten eine Marihuana-Plantage.

Bei einem Kellerbrand in Euskirchen ist ein sechsjähriger Junge leicht verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar, Brandstiftung werde aber nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der sechsjährige Junge wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren 18 Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt.

In einer der Wohnungen entdeckten die Einsatzkräfte während der Löscharbeiten eine kleine Marihuana-Plantage. Mehrere Pflanzen seien sichergestellt worden. Die Löscharbeiten waren am Mittwochmorgen laut Polizei abgeschlossen. Die Höhe des Sachschadens war noch unklar. (dpa)